美中貿易戰及反送中下 引爆高端資產移動潮

採訪、撰文：蘇偉華

台商資金紛紛回流之際，我國雖因賦稅法令及金融商品種類不及新加坡多元等問題，要趁勢成為亞洲金融中心，還有一大段路得努力。但台灣銀行界也摩拳擦掌搶攻高階投資理財領域，或許可在富豪資產管理上得到一些新商機，為台灣金融業投注新能量。

從去年開打的美中貿易戰，至今越演越烈，影響所及不只是美中兩國純粹的貿易爭端，更引發相關產業供應鏈的重新調整，與國際企業資金布局的大移動，尤其在國際金融情勢詭譎之際，可預見的是，全球供應鏈正在重組，龐大資金撤出大陸、香港，輾轉流向台灣或東南亞，其中我國企金授信及財富管理業務因為大環境及條件允許之下，順勢迎來台商資金回流帶來的新商機！

「尤其香港「反送中」抗議運動持續進行，倘若反送中越演越烈，有可能撼動香港國際金融中心的地位，將引爆國際企業出走潮及高端資產移動潮，衝擊香港資金調度模式與功能。隨著美中貿易戰的局勢發展，加上香港政局動盪催化，加速資金回台進度，對面臨市場飽和、業務量縮減的國銀來說，無疑是一劑強心針，為了緊抓這波資金潮，我國銀行開始強化授信及財管業務，企圖在這波趨勢中擴展版圖。不只在國際授信上滿足台商，財富管理業務更成為企金的敲門磚，針對這群富豪客層量身訂作專屬服務，從而賺取高額手續費，創造銀行業營收。

鼓勵千億活水回台

三讀通過境外資金回台

為了鼓勵千億活水回台，經立法院三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，財政部推估境外資金回流可達數千億元，挹注國庫稅收上看數百億元，市場更推估有 10 兆元，其中可投入金融商品資金有數千億元，甚至上看數兆元。其中因為新工具、新資金帶來的上兆新商機，貢獻在財富管理業務上，經業內人士以此估算，整體市場至少有百億元的財富管理手續費收入。

根據中信金的統計資料，資深副總邱雅玲表示，境外資金匯回專法「制定境外資金匯回管理運用及課稅條例」實施後，政府預估可吸引新台幣 9,000 億元資金回台，按此數字估算，約可帶來 100 億元的財富管理商機。邱雅玲解釋，境外資金匯回存入專戶時，第一年須繳 8% 的稅，繳完稅後，剩下的 92% 可在 25% 限額內，存入專戶從事金融投資，據此估算，可從事金融投資的本金大約 2,000 億元。其中這 2,000 億元，再換算約 5% 的財富管理手續費佣收率，因境外資金匯回而帶動的財富管理手續費收入，規模大約 100 億元。

換言之，面對全球經濟與資金環境變遷之際，我國金融業更有其利基點，授信部分協助台商重新調整全球投資布局，財富管理業務上提供更完整的頂級客層服務。更甚者，國內金融在企金授信及財富管理業務，還能互相協助與搭配，對國銀來說有加乘效果；舉例來說，企金藉由授信業務協助台商重新調整布局之便，也可順勢提供財富管理服務，又或者財富管理同時也是企金的敲門磚，國內銀行業者藉此優勢打造一條龍服務。

但隨之而來的是，財富管理業務的專業人才，從質到量是否充足、國內金融產品在豐富與多元性上的難題，以及虛實平台，從實體到網路的設備建置等等，甚至將財富管理服務延伸到行動裝置上，一步步正衝擊著財富管理業務，挑戰如影隨形。

值得注意的是，全球經濟局勢的劇烈變化，除了美中貿易戰及香港反送中運動外，過去 1 年隨著全球共同申報準則（Common Reporting Standard, CRS）上路，加上肥咖條款及國際間反避稅浪潮的影響，不只讓全球經濟充滿變數，連帶改變金融業的競爭態勢，其中財富管理業務更增添變數。

複製香港國際金融中心經驗

關於鄰近國家財富管理業務的經驗，我國不妨參考香港的財富管理業務狀況，信託公會秘書長呂蕙容表示，根據最新資料統計，香港目前仍是亞洲最具競爭力的國際金融平台，2018 年底在香港管理的資產總值於達到 3.05 兆美元；香港也是亞洲最大的離岸財富管理中心，2017 年的資料顯示，香港管理的資產總值達 1.1 兆美元，高於新加坡同期的 9,000 億美元。

香港具有國際金融中心的地位，因此過去在金融監理方向、智能理財發展以及跨境資金流動，上述幾個層面發展相當完整，不只高端財富管理業務相當蓬勃，就連私人銀行經營高端客戶的經驗也相當豐富，相關優勢亦可作為國內金融業深化財富管理之參考。

香港在財富管理的很大優勢，主要是因為有豐富且多元的金融商品，讓客戶可以很快地享有一些專屬的優惠，包含外幣、股票、基金、外幣、定存、海外債券、結構商品、貸款、保險及各種衍生性商品等等。

再者，香港身為國際金融中心，當地一直有豐富且專業的財富管理方面的理專服務人員，當富豪們想建立一個港股、陸股、美股的投資組合，透過在香港的財富管理可以有熟悉當地市場的顧問協助。因此對於淨值高、生意忙碌的頂級富豪客層，銀行可提供全方位的服務。加上有稅務專家組成團隊，提供客戶資訊，並且邀約有海外資產、境外公司的客戶，具有一定深度去了解客戶需求。

機器人理財未來不可或缺

台灣可趁機擴大高階理財領域

有趣的是，目前香港財富管理的趨勢是，這群高淨值人士，紛紛已將數位技術融入其財務和財富管理需求中，其中，約有 6 成 7 的財富管理客層，習慣使用網路銀行、智慧手機服務，超過 4 成使用線上服務來評估投資組合或投資市場。不管是機器人理財或陸續有多家金融機構推出智能投資或是人機互動的投資模式，未來都是國銀開發新世代服務不可或缺的一環。

至於，若香港金融中心的地位被撼動，我國銀行是否會反而受惠？銀行主管認為，因為新加坡擁有政治穩定性、語言、地域優勢等，相對我國因賦稅法令以及金融商品種類不及新加坡多元等問題，要趁勢一躍而成亞洲金融中心，還有一大段路得走。香港目前因為反送中運動影響，在銀行財富管理市場中，富豪資產有明顯移動現象，但我國銀行業除了持續關注曝險，是否能在財富管理業務趁勢取得商機，各銀行要各憑本事。

不過，我國也不全然毫無機會，銀行主管表示，近日政府已訂定海外資金匯回專法，恰逢此時機點，可謂天時地利人和，台灣銀行界也摩拳擦掌搶攻此新商機，透過設立信託專戶，有機會擴大高階投資理財這塊領域，未來或許可在富豪資產管理上得到一些新機會。要投資金融商品，也須先透過銀行或券商等金融相關行業，後續商機相當可觀，民眾可以關注金融股的發展，預估政府也能從回台資金當中，獲得可觀稅收。

像是蔡總統把台商都找回來，端出牛肉，讓海外熱錢加速回流，隨著新法正式上路，可望吸引將近 1 兆元的資金回台投資，海外資金匯回稅率從原本的 20%，降低為回台第 1 年 8%，第 2 年 10%，如果從事實質投資，稅率再減一半，分別只剩下 4% 和 5%，就是因為政府規定，資金回台必須要存入銀行的外匯專戶，不可以投資不動產，才能享有優惠稅率。我們期待更多台商資金回流，用於實質產業投資，金融業也能在此取得商機，透過企金授信以及財富管理業務，在連年低利差下，賺取豐厚的手續費收入，期盼從國家財政、金融業到各行各業，真正為台灣經濟，注入新能量、新活水。

FinTech Taipei 2019 台北金融科技展 11/29~11/30 在台北世貿一館盛大登場。

來源：《台灣銀行家》 2019 年 9 月

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