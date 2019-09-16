不買儲蓄險 可以存更多保障

文●鄭慧菁

台灣壽險業的保費收入來源過於集中在儲蓄性質的商品，以致於吸收大量銀行存款，造成資金去化困難，金管會日前研議修正「人身保險商品審查應注意事項」，強化商品送審利潤測試、宣告利率及銷售後管理機制，以確保商品利潤合理性。

金管會出面嚴管類定存保單後，市場上出現兩種反應，以利變保單為主力的業務員開始跳腳，覺得政策要斷自己生路，而早就轉型的壽險公司，則顯得從容不迫，因為吸收資金對保險公司而言，就是一條不歸路。

去（二○一八）年壽險業匯兌損失二千三百億元，而躉繳利變保單的保費收入總共收進四千四百多億元，匯損相當於賠掉了一半以上吸收來的存款，而讓保險公司如此躁進的原因，就是這些保單宣告利率都在二％以上，為了不出現利差損，只能往高報酬的海外投資。

根據壽險公會統計，二○一七年壽險業躉繳利變型保單保費收入占躉繳保費五十四．七％，到了二○一八年則降到四十七．八％，一年減少七％，主要由大型壽險公司帶頭調整商品結構，當大家一窩蜂搶進利變保單市場，決定轉型的壽險公司，究竟看到什麼危機？

保戶愛解約 壽險資金難長期布局

類定存保單最常見的形態，就是壽險同時兼具生存還本功能，也就是所謂的生死合險，至於還本方式則有繳費期間逐年還本；另一種形態就是繳費期滿後一次領回的養老險；還有一種增額型壽險，雖然以終身形態存在，但宣告利率高於定存，保戶往往在保價金超過總繳保費後就會想要解約，當作定存入袋，使得台灣壽險業每年一．八兆的保險給付當中，就有四成是用於支付解約金。

利變保單的宣告利率至少二．七五％起跳，保險公司收了保費最好將資金放在相對穩健的長年期公債，但體質良好的政府公債不會提供這麼高的利率，必須多冒一點風險將資金放在高收益債及海外股市，以提高變現性及獲利性，來因應保戶隨時解約的可能性，但近幾年匯率變動劇烈，二○一七年壽險業匯兌損失就超過一千七百億元，隔年又飆到二千三百億元，讓壽險公司不得不正視這個問題。

匯損逐年擴大 大型壽險公司與類定存切割

二○一七年有不少公司躉繳利變保單占率超過躉繳保費九成，包括南山、新光、中國、全球、遠雄、臺銀、宏泰、元大等八家（詳下頁表一），其中新光、全球、遠雄、宏泰、元大甚至高達九十九％，而富邦及台灣人壽的躉繳保費，也有超過八成五來自利變保單。

而躉繳保費收入第一名的國泰人壽，二○一七年來自利變保單的比例只有二．五％。國泰人壽資深副總經理林昭廷表示，躉繳利變保單對公司體質傷害很大，國泰早就不主推了。因為轉型得早，主管機關改革政策推出後，並未造成國泰業務員反彈，因為比起利變保單，他們更擅長為保戶規劃保障型商品。

不只國泰，經過一整年調整，二○一八年南山的躉繳利變保單占率，已由前一年近九十八％水準降至五十四％，一口氣減少四十四％，保費收入則大減四百八十四億元；富邦人壽也減少十個百分點，保費收入減少二十三．七億元。而原本利變保單就賣不多的三商美邦，占率從十五．五％降至八．四％，保費收入少了四．四四億元。

為○．一％利率殺到見血 儲蓄險走到盡頭

三商美邦人壽行銷長張財源表示，公司策略本來就不是以短繳別衝市占率的模式。截至今（二○一九）年五月底，公司銷售六年期以下保單的新契約保費（FYP）是十四．九億元，占整體 FYP 十．八％。「我們的宣告利率不會是業界最好的，就算商品部門努力提高一個百分點，一定有其他公司比我們多○．一％、○．二％。」業務員在外面被比下去，回公司又一直抱怨，「為了○．一％、○．二％的利率在那裡苦惱，實在沒必要，我們投資型保單的績效，在業界數一數二，何必跟大家瞎攪和。」

張財源攤開自己的投資型保單的績效表，從二○○八年金融海嘯持有至今的報酬率超過三十％，「這還不是實際的報酬率，當時我心裡也會擔心，所以先獲利了結、停扣，等市場回穩，重新建立信心才繼續扣款。」如果當時不停扣，現在帳上的獲利會更高。

來源：《現代保險雜誌》 367 期

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