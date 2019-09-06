強生喊延後脫歐不如死在溝渠 英鎊仍因其挫敗升至近期高點

在首相強生 (Boris Johnson) 一連串計畫均失敗之後，投資人認為無協議脫歐的機率降低，英鎊週四 (5 日) 觸及 1.2353 美元，為 7 月 29 日以來最高。

下議院 4 日通過法案，阻擋了無協議脫歐的提案，隨後又否絕了強生重新大選的提議。根據法案內容，脫歐日期有望再延後 3 個月，即明年 1 月 31 日。雖然此案仍需上議院表決通過，但連強生也承認，法案通過的可能性非常高。

(圖表取自 Investing.com)

工黨影子財政大臣 John McDonnell 表示，工黨也想重新大選，但優先要做的是阻止無協議脫歐。媒體報導指出，目前工黨領袖 Jeremy Corbyn 正與蘇格蘭國家黨的領導人協商，尋求下月底舉行大選，目前以 10 月 29 日最有可能。

強生隨後表示，比起延後脫歐，他還「寧願死在水溝裡」。儘管如此，他拒絕回答如果真的延後脫歐，他會不會辭去首相的問題。

一旦延後脫歐法案通過，強生將只剩兩個機會，一是在 10 月 17 日、18 日舉行的歐盟峰會上，與歐盟達成脫歐協議，另外是爭取到多數國會議員支持無協議脫歐，但目前兩者的可能性均不高。

安盛投資管理資深經濟學家 David Page 認為，在週三強生接連挫敗後，目前脫歐延期是最可能的結果。

去年 11 月由梅伊與歐盟談成的協議，在英國議會被否決了 3 次，英國方面並未提出任何建議，來取代備受爭議的愛爾蘭邊境後備方案。據接近與英國談判的歐盟官員表示，歐盟依然搞不清楚英國以及首相強生現在的態度。

與此同時，英國強生的弟弟 Jo Johnson 突然宣布， 將辭去其議員和國務大臣的職務，Jo Johnson 在 2016 年公投時是留歐派，他表示自己「在家庭和國家利益之間」有所衝突。

英鎊方面，儘管近期有所回升，仍比 2016 年公投日下挫了 16%，較前任首相梅伊上任時，貶值近 7%。

北歐銀行 SEB 外匯策略師 Richard Falkenhäll 認為，強生的失敗只能暫時緩解英鎊貶值勢，一旦選舉開始，因為結果難以預測，英鎊將再次疲軟。