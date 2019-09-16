〈半導體展將登場〉需求強勁 穩懋將再擴產 明年Q2月產能4.1萬片

SEMICON Taiwan 國際半導體展今 (16) 日舉辦展前記者會，砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 總經理陳國樺表示，化合物半導體未來將逐步深入食衣住行育樂等日常生活中，因應客戶需求，已有新擴產計畫，預計月產能將從現在的 36000 片提升至 41000 片，第 4 季機台將陸續進駐，預期明年第 2 季就能開始生產貢獻營收。

陳國樺表示，年初訂定的擴產計畫，在第 2 季底達成每月生產 36000 片目標，目前產能接近滿載，正規劃下一波擴產計畫，預期明年第 2 季月產能將增加 5000 片，達每月 41000 片，相關機台也將於第 4 季陸續進駐。

展望下半年，陳國樺表示，依往例來看全年高峰多落在第 3 季，第 4 季則會季減約 1-2 成，但第 4 季接單狀況不差，表現可望優於往年。

穩懋成立於 1999 年，陳國樺表示，20 年來穩懋從半導體 RF 的解決方案逐步進入到 Lightwave 光波的應用，主要隨著手機通訊、Wi-Fi 的發展，從語音通話、3G、4G 到 5G，未來手機所採用的砷化鎵晶片需求可望增加到一台 5-6 顆，相較現在翻倍。

陳國樺表示，砷化鎵等三五化合物具有 4 大特點，高頻、高效率、高功率、高線性度，穩懋過往主要的產品主要應用在 Wi-Fi、智慧型手機、P2P Radio 點對點雷達、VSAT 衛星訊號、Fiber Optics 光纖，未來將朝向 VSCEL(垂直共振腔面射型雷射)、AR/VR、航太通訊、5G 通訊、車用自動駕駛、IoT 物聯網發展。

陳國樺也強調，化合物半導體將在日常生活中無所不在，舉凡食衣住行育樂，吃的方面，隨著 VSCEL 的應用，手機就是錢包，臉部辨識付款將逐步取代現金、信用卡，服飾品牌同樣可以採用 VSCEL，當客戶踏進店門，將自動推薦顧客相關適應的產品。

住的方面，則可以透過衛星軌道通訊的安裝，讓全球 70 億人口都可以聯網，但還是需要解決電力的問題，至於行的方面，則聚焦在自動駕駛技術 LiDAR，等同於汽車的眼睛，感應不同的距離顯示出有不同顏色，預期將成汽車自動駕駛非常重要的工具。

展望未來 20 年，陳國樺表示，化合物半導體將深入到日常生活中，穩懋也看好砷化鎵、氮化鎵等化合物半導體，應用在 5G/IoT、航太通訊、車用自動駕駛、AR、VR、感知應用。