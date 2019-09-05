手機需求強 外資估穩懋本季營收季增上看35% 可望突破60億元

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 8 月營收再創高，外資出具報告指出，受到手機功率放大器 PA 需求強勁帶動，穩懋本季營收可望突破 60 億元，創歷史單季新高，但對第 4 季提出風險看法，主因來自客戶重新審視備貨狀態、華為問題尚未解決。

外資表示，因應新款 iOS 和 Android 智慧型手機供應商的季節性備貨，包含美國及中國客戶對手機功率放大器 PA 需求轉強，加上來自中國和日本 RF 客戶訂單可望增加，推升穩懋本季需求強勁，預期本季仍將隨著即將發表的新 iPhone 手機，以及 Android 智慧型手機日益普及，帶動 PA 需求持續升溫。

外資進一步指出，根據調查，目前穩懋產能利用率已達到滿載，預期本月滿載狀態仍將持續，今年第 3 季營收更可望首度突破新台幣 60 億元大關，季增達 35%。

不過，外資認為，今年穩懋第 4 季可能受客戶重新調整庫存影響，需求將緩步下滑，加上華為問題尚未明朗化，恐影響第 4 季表現，但整體而言，穩懋在 5G 手機中仍扮演重要的關鍵角色，因此維持買入評等，目標價 315 元。

穩懋 8 月合併營收，達 20.87 億元，月增 4.11%、年增 54.97%，續創歷史新高，累計今年前 8 月合併營收 121.55 億元，年增 3.27%。