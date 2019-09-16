金融科技創新園區滿周年 金融業今年投資Fintech估逾200億元

金融科技創新園區 (FinTechSpace) 營運滿週年，金管會主委顧立雄今 (16) 日表示，金融業者投入金融科技 (Fintech) 發展總金額預估今年將達 219 億元，年成長估 87%，如今園區的營運漸上軌道，成果也豐碩，同時預告第二屆台北金融科技展將於 11 月 29、30 日舉行，規模將比去年大兩倍。

顧立雄表示，金融科技打造數位經濟的應用，改善經營效率，並以創新商業模式帶動新商機，對實體經濟的影響與日俱增。如何藉由數位經濟促進金融市場整合，以及運用數位科技縮小落差以增進普惠金融，是近年全球關注的重要議題。

顧立雄表示，從國內金融業投資金融科技的數據可以看出，我國金融業對金融科技也相當重視。去 (2018) 年度國內金融業者投入金融科技發展總金額為新臺幣 117 億元，平均每家業者投入 3,936 萬元，年成長 52%，今年預估整體投入金額更將達 219 億元，預計年成長率將達 87%。

而負責金融科技相關業務的員工人數占總員工人數的比率也由去年的 2.31%，增加為 2.44%，可預見金融業將持續投入人力與資源發展金融科技。

為打造適合發展金融科技的創新環境，鏈結國內外產學研創的創新能量，金融科技創新園區在去年 9 月 18 日開幕，顧立雄表示，如今園區的營運漸上軌道，成果也相當豐碩；在進駐園區的新創中，已有 1 家登錄創櫃版，5 家獲得超過百萬美金投資，11 家市值突破新台幣 1 億元，40 項業務與國內金融機構合作。

顧立雄表示，園區的推動，是以公私協力的方式來進行。服務上，園區內規劃監理門診，由金管會定期派員至園區，提供新創業者面對面直接溝通管道，讓雙方能交流彼此想法，釐清法規方面的模糊地帶，以加速新創業者相關商品或服務模式的推出。

此外，園區內參與企業實驗室的金融機構，也經常利用監理門診的場合，交換創新業務模式的構想，以及在法遵應注意的地方。透過此類溝通交流，不僅讓主管機關及早了解金融科技的發展趨勢與可能風險，也使業者在創新的路上得以快速調整商業模式，適應監理框架，創造雙贏。

顧立雄也趁機預告，表示第二屆台北金融科技展將於 11 月 29、30 日舉行，主題為「預見未來 The Future beyond FinTech」，不僅場地規模為去年的 2 倍，參展家數及國家數也將大幅增加，除展示我國金融科技的發展成果外，並協助業者媒合及拓展商機。