〈日韓貿易戰〉日本啤酒拱手讓出10年冠軍寶座 南韓市場改由中國稱雄

根據《韓聯社》16 日報導，起因日本政府的出口管制，造成南韓消費者對日本產品發起拒買運動，導致日本進口的啤酒金額大幅縮水，排名也不斷後退。

近 10 年來，日本啤酒始終在南韓市場穩坐冠軍寶座。在拒買運動展開後，於 7 月跌落至第 3 名，更在 8 月摔出了前 10 名。

根據南韓關稅廳 (海關) 的統計，8 月份的日本啤酒進口額為 22.3 萬美元，在各個進口國當中排行第 13 名。

〈日韓貿易戰〉日本拱手讓出 10 年寶座、中國啤酒竄升第一。(圖片：AFP)

日本產啤酒，自 2009 年 1 月在南韓市場超越美國產啤酒奪下冠軍後，到 2019 年 6 月為止就從未讓出寶座。

然而就在 7 月南韓展開抵制日貨行動後，日本啤酒就以 434.2 萬美元的成績，被比利時與美國超前，滑落到第 3 名。在 8 月更輸給知名度不高的法國啤酒 (29.7 萬美元，第 10 名)，還有墨西哥 (25.5 萬美元，第 11 名) 跟香港 (24.4 萬美元，第 12 名)。

今年 8 月，南韓市場的日本啤酒進口額，只有去年同期 756.6 萬美元的 1/34 左右。

而在日本這個主要競爭對手式微的南韓進口啤酒市場，在 8 月則由中國的 462.1 萬美元成績，奪下了冠軍寶座。繼青島、哈爾濱等知名中國啤酒品牌之後，華潤雪花啤酒的「Super X」也於今年 4 月出現在南韓市場。

而排名第 2 的荷蘭則為 430.2 萬美元，排名第 3 的比利時為 377 萬美元。美國也以 346.9 萬美元擠進第 4。第 5 ~ 9 名分別為波蘭、德國、愛爾蘭、丹麥、捷克。

另外若以進口重量來看，日本啤酒則以 245.2 公噸排名第 15。與去年同期的 8254.2 公噸相比，也約為 1/34 的低水準。

在進口總額方面，8 月為 2416.1 萬美元，較 7 月的 2827.4 萬美元減少 14.5%。