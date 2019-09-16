國際原油價格飆漲 台塑化早盤一度強攻漲停

沙烏地阿拉伯最大產油區遭到無人機攻擊，目前已暫停生產，衝擊全球原油供應，預估受波及比重高達 5%，也使原油價格飆升至 6 個月新高，受此利多帶動，台塑四寶今 (16) 日股價表現強勢，台塑化 (6505-TW) 早盤一度上攻漲停，台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 同樣強勢。

受原油價格飆漲影響，塑膠類股今漲幅逾 2.5%，成盤面上最強勢族群。

台塑化早盤開高走高，一度上攻漲停，午盤強仍漲逾 8%，重回百元大關，同集團個股也同樣強勁，台塑、台化漲逾 3%，南亞則有近 2% 漲幅。

沙烏地阿拉伯 2 座石油設施 14 日遭到無人機攻擊，油價應聲上漲，可望帶動塑化產品價差擴大，而沙烏地阿拉伯是目前世界上最大的石油出口國，每日向全球目的地運送 700 多萬桶石油，為市場最大的供應商，但據外電報導，受無人機攻擊，每日將減產 570 萬桶原油，等同於全球 5% 的供應量。

台塑四寶日前召開業績說明會，歷經第 3 季營收相對低檔後，台塑、台化與台塑化均預期，在產銷量增加下，第 4 季營收將較第 3 季成長，僅南亞預估第 4 季將持平第 3 季，市場預期，受到沙烏地阿拉伯產油區遭到攻擊影響，國際原油價格恐持續飆漲，但也有利於台塑化既有庫存原油價差提升。