趕在會面前 中國已大買美國大豆！且創一年多來最大量

週四 (12 日) 根據路透社報導，中國私人企業已大買美國大豆，總量至少高達 10 艘貨船，超過 60 萬噸，是中國今年 6 月份以來，最重要也最具意義的購買量，反映中美在 10 月即將舉行的高級別會談之前，互相釋出善意的舉動。

根據相關人士表示，中國大豆的購買量超過 60 萬噸，是中國私人企業進口商在一年多來，最大量下單的一次，預期將在 10 月至 12 月，陸續由美國西北地區的碼頭出貨。

這次的大動作購買，反映出華府與北京之間的貿易緊張局勢可能緩解。目前中美雙方為了在 10 月中旬恢復對談，提前改善雙方氣氛，包括中國豁免 16 種美國產品免受報復性關稅的影響，儘管這其中沒有包括大豆、玉米等農產品。

自 2018 年 7 月起，中國對美國大豆徵收 25% 進口關稅，且本月份關稅再提高了 5%。因此去年來，中國私人企業鮮少購買美國大豆，過去一年中國對美國採購的大豆，多由中國國有企業下單，因這些企業免徵高額進口關稅。

芝加哥 Price Futures Group 副總 Jack Scoville 表示：「很明顯的，中國正在釋出善意，相信如果我們雙方要回到正常的貿易關係，中國會試圖展現他們能做的」。

同時間，中國也大買了美國豬肉。根據美國農業部 (USDA) 報告稱，截至 9 月 5 日當周為止，中國購買了 10878 噸美國豬肉，這創下 5 月以來，最大單周購買量。