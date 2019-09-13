貿易戰延燒 4國財長聯合聲明籲盡早結束爭端

中美貿易戰持續延燒，在中美兩國似乎釋出善意，有望達成協議之際，澳洲、加拿大、新加坡和印尼的財政部長在週五 (13 日) 聯合呼籲結束美中貿易戰，直指貿易戰長期下來已經擾亂了市場並阻礙了經濟成長。

4 國的財政部長在澳洲報紙上的一份聯合聲明中表示：「雖然我們承認有必須要解決的問題，但是附加的損害不斷增加。」

聲明中也表示，戰後多邊體係已經受到威脅，「我們有責任保護能更讓我們共同取得經濟成功的機制」。

美國總統川普所帶來的貿易戰已對全球經濟帶來風險，各國持續呼籲盡早結束糾紛。全球製造業活動萎縮，金融市場波動，並影響到投資者信心。聲明中也揭露了各國經濟所面臨的挑戰。

聲明中指出：「對前景的不確定性導致貿易和製造業活動放緩。我們已經看到金融市場波動，貨幣不穩定以及新興經濟體資本流入的減少。全球貿易受阻正在影響投資者的信心，以及商業投資和生產力。經濟成長放緩，風險依然向下傾斜。」

此外，4 國的財政部長也認為，G20 必須在應對貿易戰中發揮更大作用，並為日益惡化的問題做好準備。聲明中表示：「G20 需要繼續建立相互理解與合作，以便在發生另一次經濟危機時能夠維護和支持多邊問題解決。」

在昨日 (12 日)，川普政府官員曾考慮與中國達成臨時的貿易協議，並已開始進行討論，據外媒報導，美國當局有意推延或是撤回部份關稅決定，以取得中國改變知識產權和加購美國農產品等承諾。