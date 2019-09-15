〈Q4產業景氣〉5G、AI需求明朗 IC設計Q4迎全年營收高峰

隨著 5G 元年即將到來，且 AI 熱潮持續延燒，IC 設計 Q4 的需求強勁，主要因中國在自產化加速的過程中，晶片自給率仍偏低，轉向台 IC 設計廠下單，將有助聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 營運加溫，今年第 4 季將挑戰全年高峰。

外資指出，聯發科第 4 季擁 3 大動能，可望推升營收成全年最高峰，包括 OPPO、Vivo 同在 12 月推出 5G 手機，加上 5G 晶片的訂價優於市場預期，同時，4G 市占率隨新型 4G 晶片開始發酵，帶動出貨量及毛利率同步擴張，皆有助聯發科第 4 季的營運表現。

此外，聯發科也積極瞄準 5G 商機，將在下周公開 5G 研發中心，集中原先分散各地的研發團隊，進一步整合研發資源，預計人才、環境、研發資源三管齊下，可望發揮效益最大化，並加快研發速度，縮短產品從研發到產出的時間，為營運注入新活水。

驅動 IC 大廠聯詠近期獲外資同步看好，主要因 OLED 驅動 IC 的成長動能強勁，且第 4 季隨著 5G 手機需求明朗化，OLED 驅動 IC 及 TDDI(觸控暨顯示整合驅動 IC) 出貨同步暢旺，加上東奧題材逐步發酵，有助電視 SoC(系統單晶片) 需求回穩，在產線齊發帶動下，第 4 季將迎全年營收高峰。

世芯 - KY 第 4 季 NRE(委託設計) 在 AI 熱潮持續延燒下，高效能運算晶片的開案量穩健成長，同時，因中國 CPU 需求提升，加上博弈機晶片開始放量，量產出貨動能明顯升溫，在雙效應加持下，第 4 季可望創下全年營收高峰。

台 IC 設計具備地域優勢，加上中國半導體發展快速，成長動能看俏，預計明年在綜效發揮下，成長將越趨明顯。