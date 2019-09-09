仁寶、英業達8月營收雙雙月減 Q4展望不同調

代工廠仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 今(9) 日公布 8 月營收，受到筆電客戶在第 2 季提前拉貨影響，8 月營收雙雙月減，展望未來，仁寶預期 9 月營收優於 8 月，第 4 季將達全年高峰，英業達則認為，9 月持平 8 月，第 4 季則進入傳統淡季，營運估將回落。

仁寶公布 8 月合併營收為 746.09 億元，月減 4.97%、年減 10.04%；累積今年前 8 月營收 6161.16 億元，年增 3.14%，8 月筆電出貨 360 萬台，月減 10 萬台，累計前 8 月筆電出貨達 2910 萬台。

仁寶表示，由於第 2 季客戶因應關稅提前拉貨，導致基期較高，本季消費性筆電、非筆電產品出貨將略減約 0-5%，但下半年進入傳統產業旺季，預期下半年表現仍優於上半年，9 月筆電產品出貨將有機會突破 400 萬台，非筆電產品需求也可望持續回升，預期第 4 季出貨將可望雙位數成長，法人預期，仁寶全年營運高峰將落在第 4 季。

面對大環境變動快速，仁寶表示，隨著美國將在 12 月針對筆電等消費性電子課徵關稅，目前已備妥台灣產線，將配合客戶需求進行產線調整。

英業達 (2356-TW) 今也公布 8 月合併營收為 414.04 億元，月減 1.63%、年減 16.98%；累積今年前 8 月營收 3261.65 億元，年增 0.44%。

英業達 8 月筆電出貨量達 160 萬台，持平上個月，累計前 8 月出貨量 1220 萬台，主要是受客戶在第 2 季提前拉貨的影響，公司預期，本季出貨量將持平第 2 季，而第 4 季的出貨量也將維持本季水準。

面對美中貿易戰，英業達表示，預期全年最旺將落在本季，智慧裝置產品 9 月已經受到美國新一波關稅影響，目前正積極調整產能，而筆電產品同樣因應 12 月的關稅，也正積極調整全球產線配置，主要調整銷往美國的產品，智慧裝置移往馬來西亞，筆電 20% 產能移回台灣，預期能在年底完成產線調整。