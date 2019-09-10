美容族群羅麗芬-KY、達爾膚8月營收雙成長

生技股美容族群公布 8 月營收，其中，羅麗芬 - KY(6666-TW) 及達爾膚 (6523-TW) 營收表現亮眼，月與年雙成長，麗豐 - KY(4137-TW) 及佐登 - KY(4190-TW) 營收相對持平，不過整體來說，下半年為美容保養銷售旺季，後續營運仍可期。

羅麗芬 - KY 8 月營收 1.08 億元，月增 25.67%，年增 19.82%；累積前 8 個月營收 9.05 億元，年增 14.86%。

羅麗芬表示，8 月營收受惠明星單品芙蓉霜，與沙龍套裝璀璨光組合銷售暢旺，占 8 月營收逾 5 成，進入秋冬季節，預期帶動保濕產品需求，法人表示，下半年業績有望優於上半年。

達爾膚 8 月營收 1.05 億元，創今年新高，月增 8.22%，年增 26.35%；累積前 8 個月營收 7.14 億元，年增 16.63%。

達爾膚表示，由於第 3 季為美妝保養品傳統銷售旺季，且 8 月祭出許多促銷活動刺激買氣，利多激勵下，推升 8 月營收表現亮眼。

展望後市，達爾膚指出，目前看好中國醫美保養潛在商機，除強化電商平台外，同時拓展市占率，盼中國能成為整體營運的另一隻腳。

麗豐 - KY 8 月營收 3.71 億元，月增 2.32%，年減 1.08%；累積前 8 月營收 31.87 億元，年增 11.84%。

展望後市，麗豐表示，儘管中國總體經濟成長放緩，但旗下連鎖通路「克麗緹娜」營收表現穩定，此外，預計今年第 4 季及明年初，將逾上海及南京各開 1 間全科診所，估營運有望逐季成長。

佐登 - KY 8 月營收 2.5 億元，月減 3.7%，年增 3.14%；累積前 8 個月營收 20.63 億元，年增 4.53%。佐登表示，儘管兩岸高端產品持續熱銷，但今年 8 月連續週末假期，受到颱風大雨影響，減低會員回店消費意願，因此影響業績表現。

展望後市，佐登表示，目前持續拓展年輕會員，兩岸新增會員數達 5300 名，其中，台灣新會員數年增 8%、中國新會員數年增 9.09%，加上下半年周年慶檔期開跑、多款新品上市，有望帶動第 4 季營運成長。