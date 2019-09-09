生技股8月營收報佳績 瑞基寫歷史單月次高 馬光創同期新高

瑞基海洋 (4171-TW) 及馬光 - KY(4139-TW)8 月營收報佳績，瑞基營收 3199 萬元，寫單月歷史次高紀錄，月增 56.31%，年增 1.13 倍；馬光營收 8915 萬元，創歷年同期新高，月增 1.79%，年增 14.55%。

瑞基海洋受惠中國前端萃取試劑銷售暢旺，8 月營收 3199 萬元，寫歷史單月次高紀錄，月增 56.31%，年增 1.13 倍；累積前 8 月營收 2.15 億元，年增 87.38%。

瑞基董事長劉正忠日前表示，因非洲豬瘟爆發，前端萃取試劑需求大增，其中，中國銷售量最多，泰國、越南代理商也持續訂購非洲豬瘟現場檢測試劑。

展望後市，劉正忠表示，除前端萃取試劑持續出貨外，水產領域也穩定成長；畜產除鞏固現有客戶外，並拓展新市場，也是主要挹注營收動能關鍵，樂觀看待今年整體營運表現，法人表示，下半年營收可望優於上半年。

連鎖保健集團馬光 - KY 受惠天津馬光的糖尿病管理及自費門診業務持續成長，8 月營收 8915 萬元，創歷年同期新高，月增 1.79%，年增 14.55%；累積前 8 個月營收 6.37 億元，年增 9.88%。

展望下半年，馬光表示，天津馬光的糖尿病慢病管理，及自費專科門診業務比重持續增加，而新加坡馬光將於第 4 季推出，老牌「黃耀南」電商平台，旗下中草藥保健品，也將應用在中醫美容保養，有助營運添新動能，法人表示，利多激勵下，營收有望逐季成長。