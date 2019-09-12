何時決定是否放行華為？英國防部：就快了

《路透社》報導，關於是否將繼續採用華為設備建設 5G 網路，英國國防部長 Ben Wallace 表示，很快會做出決定，同時警告華為若還想進入西方市場，必須遵守本地規範。

「我們不會允許任何事情傷害英國敏感的網路系統」，Wallace 受訪表示，「目前得到的技術諮詢顯示，我們仍有一些空間能降低安全風險」。

他進一步表示，這項問題不僅關於技術，也和企業本身行為有關，我們允許各國企業進入本地市場，畢竟市場需要公平競爭，但前提是必須遵守一切規範。

英國預計在秋季做出最終決定。英國國會情報及安全委員會 (ISC) 此前提出建議，將華為自網路設備核心部分中排除，僅放行非核心部分，但受到前任首相梅伊 (Teresa May) 請辭，相關事項決定也隨之延後。

英國首相強生 (Boris Johnson) 尚未做出決定。ISC 呼籲，英國新首相必須在採用華為 5G 設備問題上，盡快做出決定。

儘管如此，由於政府禁令不明確，目前英國主要電信營運商仍在使用華為設備建構 5G 網路，包含像是 Vodafon、EE、Three。

一些英國電信營運商表認為，對華為實施 5G 禁令，可能導致英國的 5G 推出時程落後全球，經濟損失恐達數十億。