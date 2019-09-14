〈觀察〉金管會「金金分離」只做半套 純網銀金融大股東有苦難言

純網銀還沒上路營運卻話題不斷，從放榜時的「人人有獎」到現在的董事派任因「金金分離」難產，金管會事前審查不周、事後又補訂遊戲規則，對於落實金金分離只做半套，無疑讓出錢投資的銀行股東挨了一記悶棍，有苦難言。

為防堵同一大股東到處插旗金融機構、進軍董事會，造成金融業營業秘密外洩，違反競業禁止原則，金管會將「金金分離」原則納入銀行法，整頓金融業亂象立意良好，但相同原則放到純網銀卻形成最大矛盾。

首先，金管會去年公布純網銀申設條件時，明訂金融業持股需達 25%，無非是希望透過金融業的專業結合新創、科技等非金融業，打造純網銀有別於傳統銀行的獨特優勢，但以金金分離原則來看，其實光是要求金融業持股超過 25%，早已違反金金分離原則。

事實上，金管會在審查純網銀申請資格時，包括將來銀行與連線銀行送交「預定董事名單」時，人選就包含持股銀行的總經理、經理人，但金管會審查時並未否決銀行提名的預定人選，等執照發了才搬出金金分離，限制銀行需遵守競業禁止為由要求改派人選，對於銀行來說難免有種被耍感覺。

據透露，銀行投資純網銀時曾經簽署承諾書，允諾日後純網銀需要資增時銀行必須配合出資，且日後要變更大股東時也需經由金管會同意。以市場經驗來說，經營初期勢必面臨燒錢增資壓力跑不掉，對銀行而言，參與純網銀投資等於是長時間的「撩落去」，要求有銀行實務經驗的經理人進駐董事會並不為過。

金融圈人士私下透露，純網銀要求金融業持股需超過 25%，已非單純的財務投資，銀行不僅要承擔純網銀經營成敗，還要負責掏錢充實資本更無法隨意下車說不玩，銀行派任內部專業經理人進駐董事會監督營運無可厚非。

如今金管會只允許股權排除金金分離，卻對董事會祭出金金分離緊箍咒，雖放寬讓金控派任董事，但對銀行仍緊守排除與純網銀業務重疊的經理人出任，讓參與投資的銀行有苦難言，最後基於尊重主管機管，恐怕也只能被迫吞下去。