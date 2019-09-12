雲端串流遊戲服務興起 研調估將衝擊電競電腦與遊戲機市場

隨著雲端串流遊戲服務興起，資策會產業情報研究所 (MIC) 表示，伺服器處理效能提升、5G 應用發展，讓包含 Google(GOOG-US)、Microsoft (MSFT-US) 等開始投入雲端串流遊戲服務市場，將對現有電競筆電、遊戲機產業造成衝擊。

資策會表示，過往的雲端串流遊戲，受限伺服器處理效能及網路傳輸速度，導致發展不如預期，但隨著處理效能提升與 5G 應用發展，不少廠商開始投入雲端串流遊戲服務市場，包含 Google、Microsoft 等，將對目前的遊戲產業生態，帶來極大變化，而 NVIDIA(NVDA-US) 也在 8 月宣布，今年底將在 Android 系統手機上，推出串流遊戲平台服務。

資策會資深產業分析師許桂芬表示，雲端伺服器處理效能提升，將弱化現有電競筆電、遊戲機的功能，雲端服務提供者未來可能取代硬體業者，成為主導遊戲產業發展的主要廠商，未來玩家手中的遊戲裝置，僅需關注能否即時顯示遊戲畫面，其餘所有的運算需求都將交由雲端伺服器處理。

資策會表示，雖然雲端串流遊戲服務，可能成為未來遊戲發展的趨勢，但仍需面對網路環境、遊戲內容吸引力、PC 玩家操作習慣，以及雲端串流遊戲付費模式等議題。