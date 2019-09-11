易發擴大半導體設備接單 取得日福精工4成股權

設備及材料廠易發精機 (6425-TW) 積極進軍兩兆雙星產業設備市場，今 (11) 日透過子公司取得位於桃園楊梅的日系塑膠件廠日福精工 4 成股權，投資金額 6134 萬元，主要目的在取得塑膠射出技術核心技術，搶攻半導體設備市場。

易發營收比重中，半導體設備占比偏低，而強化在此產業的競爭力，透過子公司以每股 12.78 元，取得在台日系塑膠件廠日福精工 4 成股權，有意透過在塑膠射出件的技術奧援，搶攻更多來自半導體產業的設備訂單。

日福精工股本 1.2 億元，原由日系廠商投資，主要核心技術為塑膠射出件開發，年營收約 1.5 億元，近 5 年來也有獲利，其塑膠件製程能力，有助易發開發半導體設備市場，也吸引易發決定此投資的重要原因。

易發精機主要從事精密自動化製程生產設備、鋁擠型機械架構產品等關鍵組件研發、製造及銷售，並為國內外設備大廠提供 OEM 生產設備服務，易發精機也是國內設備業中唯一同時經營自有品牌設備、具規模鋁擠型機械架構產品生產廠商。

易發精機核心技術在「壓合」、「貼合」等設備開發，同時，也生產鋁擠型產品供應給設備業廠商，在加入塑膠射出件的技術能力及資源後，有助於設備的開發能力，加速進軍半導體設備市場。

易發精機上半年財報稅後純益為 919 萬元，每股純益為 0.22 元。