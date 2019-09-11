永豐餘斥14億元建智慧化設備 台商回台投資破5840億元

台商回流一波波，經濟部今 (11) 日再通過永豐餘 (1907-TW)、合盈、聯嘉 (6288-TW)、恒耀 (8349-TW)、台灣麗偉 5 家台商，帶來超過 73 億元投資、944 個本國就業機會。至目前為止，累計投資金額達 5841 億元，新增 5.1 萬個工作機會。

經濟部指出，紙業龍頭永豐餘受中國禁廢令及貿易戰干擾終端需求，中國各廠產、銷雙雙不利，加上下游客戶陸續將生產重心移回台灣，永豐餘將斥超過 14 億元新增智慧化設備提升產能。

永豐餘表示，為因應世界綠色環保潮流，此次關鍵投資也將提高排放標準，降低汙染，運用再生能源提高動能，成就再生能源、低碳、科技新紙廠，以符合循環經濟要求，將可就近服務客戶的紙包裝材需求，強化紙業供應鏈。

全球第三大車用鏡頭廠合盈光電，將投資逾 20 億元於台中科學園區擴建新廠房，投入配備瞬時影像清晰系統 (ICVS) 的各類型攝影機新產品，以提供高品質、高附加價值 AI 影像視覺產品為目標邁進，將可強化我國光學整體市場發展。

Tesla Model 3 供應商聯嘉光電，為北美知名 LED 車燈元件及模組供應商，將增加投資在竹南科學園區總部增建第二棟生產大樓與研發中心，以車用 LED 燈模組與超高亮度與高功率發光二極體元件為主，此外也將開發 Mini LED 顯示屏用於汽車儀表與大型 LED Display，將帶來 472 個就業機會。

友嘉集團旗下的工具機大廠台灣麗偉電腦機械，自有品牌 LEADWELL 遍布全球 42 國，擁有 76 件國內外專利，將投入 5 億元在中科后里七星園區建造智能工廠。

另外，恒耀工業是全球第 1 大焊接螺帽廠，深受德、美、日系各汽車大廠信賴，打入全球車廠供應鏈，預計將投資逾 10 億元在台南仁德區購置臺南六廠 (前製程)、台南永康科技園區新建永科廠 (後製程)，對於提升螺絲產品出口競爭力與拓展全球市場大有助益。