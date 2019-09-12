中秋起義提前？登高看雙軋力道

中秋節前夕，美中雙方對貿易戰互遞橄欖枝，先是中國首度發布對美輸中商品關稅豁免清單，接著美國總統川普也立即在推特宣布，將 10 月 1 日起對中國輸美 2500 億美元商品加稅，延後至 10 月 15 日! 全球股市在中秋前意外獲得一份中秋禮，讓多頭提前起義? 台股可望續往 10900 點登高? 如軋空手、軋空單「雙軋」攻勢再起，力道必須延續! 關鍵點位為 10810、10835、10877 點。

台股今日如趁利多開高，多空強弱分界提高至 10810 點，也就是 10800 點必須確認收復，而是否發動「雙軋」的關鍵位置為 10835 點，衝過後才有機會往 10877、10900 點關卡挺進。如開高後，未能站穩 10810 點，須提防回測 10800 點整數關卡，以及 10777 點，如棄守 10744 點轉為回檔，棄守 10714 點則本波攻勢結束。

台股如在中秋前提前演出「雙軋」走勢，今日關鍵在中盤與尾盤，早盤衝高後，仍得提防獲利調節賣壓，因此早盤低點成為今日多方醞釀「雙軋」走勢的關鍵位置。至於雙軋行情能走多遠，則取決空方與空手者搶補力道。如多方中秋起義提前，最重要的是步步為營，已收復的關鍵城池，就不能再失守，否則影響多頭軍心，也恐引來反作用力! 要演「雙軋」，成交量增是必要條件，但如何能讓量能火侯恰到好處，則要靠控盤者展現功力!

在盤面部分，多方可用之兵相當多，電子金融傳產都可望加入這波輪動攻勢，但最重要的帶頭大哥，仍將是電子蘋概三王! 台積電、大立光與鴻海，三王如能攜手同步，別再上演虎頭蛇尾。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)