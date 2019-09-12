台股盤前－指數10800點附近震盪多時 長假前多頭保守

台股昨 (11) 日守穩 5 日均線之上，盤中一度突破 10800 點關卡，然而買盤追加動能未延續，尾盤在台積電、鴻海以及金電權值大單敲進下，指數拉抬近 40 點翻紅，上漲 36.77 點或 0.34%，收在 10790.35 點，法人表示，指數在 10800 點上下百點的區間，整理了頗長的一段時日，也存在調節壓力，加上中秋連假在即，市場追價意願保守，盤勢恐不易有積極表現。

中國宣布，對美輸中商品的關稅豁免清單，市場期待美中貿易戰可望化解，美股也擺脫前兩天的疲態，四大指數收紅，另外，蘋果秋季發表會後，蘋果股價上揚 3.18% 至每股 223.59 美元。

美股周三四大指數表現，美股道瓊上漲 227.61 點，或 0.85%，收 27137.04 點；那斯達克指數上漲 85.52 點，或 1.06%，收 8169.68 點；標普 500 指數上漲 21.54 點，或 0.72%，收 3000.93 點；費城半導體指數上漲 23.04 點，或 1.46%，收 1606.19 點。

港交所發出公告表示，已向倫交所 (LSE) 發出價值高達 296 億英鎊的收購邀約，港交所行政總裁李小加則表示，若港交所與倫敦證券交易所成功合併，將會是「倫港世紀聯姻」，新的交易所集團市值有望超過 700 億美元，且將覆蓋亞、歐、美三大時區，屬於全球市場互聯互通平台。

蘋果發表 iPhone 新機，外資也紛紛發出新看法，普遍認為新機規格沒有與先前預測落差太多，但 iPhone 11 入門款的價格，比預期低，成為刺激銷售的正面利多，由於鏡頭新增廣角鏡頭，台系供應鏈中，僅看好股王大立光，給予「優於大盤」投資評等。

蘋果也在秋季發表會上，正式宣布推出第七代 iPad、第五代 Apple Watch，其中，iPad 搶攻微型筆電市場，以生產力工具重新定位平板，搭配 Apple Pencil、蘋果智慧鍵盤等，售價最低僅 1 萬元出頭，市場看好銷售動能，可預期台代工組裝廠鴻海與仁寶，機殼廠可成、鴻準，電池廠新普，被動元件廠國巨等，都可望受惠。

Google 宣布，為因應未來營運需求，在台南科技工業園區購地，興建第二座資料中心，市場預期，Google 前三期投資金額，已累計達 6 億美元，第四期資料中心加上新的台南資料中心，初期投資額，應也不低於百億元，這也是繼美國記憶體廠美光 (Micron）在台中投資逾 600 億元後，又一國際指標大廠在台加碼投資。

法人表示，台股近日在接近 10800 點附近震盪，中秋節前市場趨於觀望，缺乏上漲動能，另外，儘管中國對美國釋出善意，但美中關係短期仍不確定因素高，後續市場也關注歐洲央行和聯準會的利率決議。