〈谷歌擴大投資台灣〉憂綠電不足 黃偉哲促漁電共生案通過

Google(GOOG-US) 加碼投資台灣，今（11）日宣布將在台南購地興建第 2 座資料中心，台南市長黃偉哲表示，這個案子從前市長賴清德任內就開始談，如今開花結果，不過，他也擔憂 Google 必須採購綠電，台南漁電共生案卻卡在農委會，希望中央儘快審查，不要讓 Google 跑掉。

黃偉哲表示，Google 的案子從前市長賴清德任內就開始談，台南市府始終保持低調，主要是應 Google 公司要求保密，在評估設廠土地時，市府避免張揚，第一是為避免有人蓄意炒作土地，第二則是憂心鄰近縣市的競爭，非到最後關頭不對外公布。

黃偉哲指出，Google 在台南科學工業區購地案已獲經濟部審核通過，預計將購入 20.6 公頃土地，新建資料中心，可望在年底動工。黃偉哲強調，台南在環境保護與綠能發展的長期努力，已初步獲得國際認同。

黃偉哲表示，近來在台南七股、北門地區推動漁電共生的太陽能發電工程，Google 未來建廠後必須採購綠電，南科的台積電 (2330-TW) 3 奈米、5 奈米廠也必須使用綠電，不過，漁電共生案卻仍卡在農委會遲遲未通過，黃偉哲希望中央盡快審查，不要讓 Google 跑掉。

對於 Google 在台南後續的投資，台南市府秘書長方進呈表示，未來將協助 Google 取得建照與使用執照，並全力供應足夠的綠電。同時，台南市府未來也將利用綠電發展的優勢，吸引更多優質且具環保責任的企業投資設廠。