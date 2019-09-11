唯數代理網易遊戲新作《神諭文明》再攻日本 挹注Q4營運動能

遊戲 IP 整合商唯數 (6626-TE) 海外佈局再下一城，唯數今 (11) 日宣布，代理運營的網易遊戲旗下策略手遊《神諭文明》，將於 9 月 19 日正式登陸日本雙平台，該手遊是唯數繼《大三國志》在日本市場大獲成功後，又一強棒力作，事前登錄人數已突破 6 萬人，玩家反應熱烈，該款手遊上市後，可望為第 4 季營運挹注強勁動能。

唯數 2017 年以代理網易遊戲開發的 SLG 策略手遊《大三國志》，叩關日本市場，並成功取得佳績，上市首月榮登 iOS 策略遊戲類下載第 10 名，及策略經營遊戲暢銷榜第 2 名的成績。以同類型遊戲於日本市場的玩家 30 日平均留存率 4-5% 來看，《大三國志》上市單月留存率高達 31%，表現亮眼。

而《大三國志》攻日有成，也讓唯數再取得網易遊戲另一策略手遊《神諭文明》日本地區獨家代理權，以前作在日本成功發行的經驗，加上目前事前登錄人數已突破 6 萬人，可望吸引更多喜愛奇幻題材的玩家，帶動遊戲熱潮，持續擴大唯數在日本 SLG 遊戲市場的市占率。

唯數董事長許書綺表示，以現今條件下，SLG 仍是在日本市場成功率最高的選擇，找到合適的題材，並把本地化做紮實，才是打造 SLG 成功不二法門。

唯數除持續深耕日本、泰國市場外，去年也插旗韓國成立子公司，盼能將日本的成功經驗，移植到其他海外市場。自研的《霹靂無雙》經過多次玩家調研及不斷優化，產品也已臻成熟，未來更可複製研發經驗，走出台灣，往海外授權方向邁進。而一年一度東京電玩展將登場，唯數也將參展拓展商機。