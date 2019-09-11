更多市場開放還會來！中國證監會主席宣布資本市場六方針

在昨 (10) 日中國取消 QFII 及 RQFII 額度限制後，緊接著中國證監會主席易會滿今 (11) 日宣布下一階段中國證監會六大工作方針，聲明主要提升市場透明度和效率，確保政策的連續性和穩定性，並加速推動資本市場開放，提升中國資本市場國際化的水準。

資料來源: 百度圖庫

重點摘要:

加速中國資本市場改革，全力發展直接融資，促進多層次資本市場健康發展。

紮實穩健推動科創板建設，並試點註冊制，形成可推廣經驗，帶動中國資本市場全面深化改革，同時加速修法進度，以符合目前國際化潮流。

加速推動資本市場開放，移除各類基金、保險、企業年金等各類機構投資人投入股市的障礙，積極引導中長期資金進入股市。

掌握資本市場服務實體經濟朝向高品質發展的核心目標，發展直接融資，特別在股權融資層面。

以不發生系統性金融風險的底線，監控股票質押、債券違約、私募基金及場外配資等重點領域的風險，管理好新增加的數量，並有效化解已存的數量。

持續強化監管執法和投資人合法權益保護，進一步推進簡政放權。

業內人士指出從中國政府連續兩天針對中國資本市場發表重大政策，顯示中國政府對於中國資本市場改革開放的決心，加上美國川普將最為鷹派的國家安全顧問波頓，似乎為美中貿易談判帶來利多，為中國資本市場一夕之間帶來新的看法與轉變。

而之後是否還有更多利多值得期待，分析師指出，目前可預見的仍有四大利多在醞釀中，一是歐、美央行降息，二是中國人行降息，三是創業板和新三板改革細則公布，四是推動中長期資金進入股市的具體政策，如中國版的 401K 計畫 (養老金) 等。

