貿易戰下農業政策調整 中國將向阿根廷開放豆粕市場

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年9月11號11點30分

隨著美中貿易戰升級，北京暫停由美國輸入農產品，轉向由巴西、阿根廷等南美國家進口。為彌補不足，他們也捨棄了部分原本保護的本地產業。

阿根廷農業部週二 (10 日) 宣布，經過 20 年的談判，中國終於同意從阿根廷進口豆粕。

中國是全球最大的豆粕消費國，主要是用於養豬。阿根廷是全球最大豆粕出口國，多年來一直試圖打入中國市場。上個月，中國官員特別針對阿根廷豆粕工廠進行檢查後，終於決定簽署協議。

市場消息人士稱，美中貿易戰增強了阿根廷的力量，促使中國擴大其豆粕進口選擇。

阿根廷 CIARA-CEC 穀物出口公司總裁 Gustavo Idigoras 表示，這是項具有歷史意義的協議，儘管這筆交易仍然需要經過兩步的審批程序，然後再進行註冊，可能還需要幾個月的時間，因此不會立刻出貨。

阿根廷是全球最大的加工黃豆出口國，預計今年豆粕出口量將達到 2600 萬噸，生豆出口量將達到 850 萬噸，主要出口至東南亞、歐洲和北非。

中國目前僅進口少量豆粕，完全不由阿根廷進口。官方更傾向進口黃豆，然後在國內加工，以促進國內壓榨產業。但是，美中貿易戰之後，供應鏈情況改變。

阿根廷總統 Mauricio Macri 表示，此一協議將能幫助阿根廷農民。阿根廷經濟目前正陷入衰退，預計今年的通膨率高達 55%。