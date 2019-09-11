中國取消QFII及RQFII限制 法人圈同聲按讚

中國昨 (10) 宣布取消合格境外機構投資者 (QFII) 和人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 的投資額度限制。中國資本市場距離全面開放只差一步，即取消 QFII 及 RQFII 限制。

而中國推出 QFII 制度自 2002 年以來，已經有 17 年的發展歷程。從最初 40 億美元總額度逐漸提高至 3000 億美元，再到目前的全面放開不設限制，中國資本市場正一步步朝向國際化發展，對於 A 股長期投資結構調整是項利多。

截至 2019 年 8 月底，中國 QFII 授權投資總額度 3000 億美元，已有 292 家合格境外機構投資者取得核准，投資額度達 1113.76 億美元。

至於 RQFII 已從中國香港擴大到全球 20 個國家和地區，授權投資總額度上限為人民幣 1.99 兆元，已有 222 家 RQFII 機構取得人民幣 6933.02 億元的投資額度。

表: 鉅亨網彙整製表

法人觀點

德意志銀行表示，取消合格境外投資者投資額度限制，無疑是擴大金融市場對外開放的重要政策，將進一步改善境外投資人投資中國證券市場的便利程度，推動人民幣資產的國際化。而這一項政策來得快，甚至有點超出市場預期。

國金證券認為，QFII/RQFII 額度限制取消後，符合資格的境外機構投資者，只需進行登記即可自主匯入資金進行投資，這讓境外投資者參與中國資本市場的便利性大幅提升，同時中國的股、債市場均能更加國際化。

光大證券表示，取消 QFII/RQFII 額度限制，短期對外資流入的效果有限，主要陸股短期還是會受到國際局勢影響，但中長線來看是一項利多。而這次開放後一些被認為外資青睞的消費族群，股價有機會進一步上漲。

招商證券指出，只要擴大開放，無法避免會面臨資本進出的問題，而資本進出的同時也牽引著金融體系市場化，因此在這波開放政策後，下一步就是觀察人民幣匯率的市場化的腳步。

中國政府未來若要全面取消 QFII 及 RQFII 限制，可觀察的重點可放在中國何時取消外匯管制。

