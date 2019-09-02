中國：穩定資本市場 加強長線資金進駐

中國國務院金融穩定發展委員會昨 (1) 日晚間發出公告指出，未來中國將持續實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長。

中國方面強調要透過深化金融改革提供保障機制，多用改革的方式解決問題。要進一步強化資本市場改革，以科創板改革為突破口，加強資本市場頂層設計，為更多長期資金持續入市創造良好條件。

內容重點指出，中國資本市場要堅持市場化、法治化、國際化改革方向，改善基礎制度，提升上市公司的質量，為更多長期資金創造良好條件，並建立良好市場生態，加強資本市場的活力、韌性和服務力。

此外，要全力保護投資者合法權益，健全資本市場法治體系，加速修訂相關法律法規，強化法律責任追究，嚴處近期出現的各種詐欺事件。

而這是繼上 8 月 25 日中國證監會相關負責人召開會議研討資本市場改革總體方案細項後，再有中國高層提出中國資本市場全面深化改革設計方向。

摩根士丹利認為，改革目標還是著重在進一步完善多層次的資本市場，鼓勵各種類型企業進入資本市場進行融資。

目前全力發展直接融資的政策步伐正在加速，未來會有更多符合中國產業升級和自主創新的優質企業進入資本市場進行融資，這一管道越來越開放，優質的民營中小企業融資相對會出現較明顯的改善。



今年以來中國市場表現相對較美股強勁，整個 8 月份美股三大指數全數下挫，而中國部份除了上證綜指表現收黑外，深證成指和創業板指均出現上漲，其中以創業板指上漲 2.58% 幅度為最高。

