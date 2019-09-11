沃旭能源選定承銷銀行團 年底前可望在台發行首檔綠債

離岸風電開發商沃旭能源今 (11) 日宣布，正籌備在台灣發行以新台幣計價的首檔綠色債券，承銷銀行團有法國巴黎銀行、臺灣銀行、中國信託商業銀行及德意志銀行等 4 家銀行，以注資大彰化離岸風電計畫，發行時程可能在今年底。

沃旭能源在大彰化東南與西南第一階段離岸風場，投資額共達 1650 億元，其中 5 成由沃旭集團自有資本支出，其餘則透過向台灣金融機構融資及發行綠色債券方式進行籌資。

而沃旭 6 月下旬已宣布，與 15 家金融機構簽署規模 250 億元聯貸案，該聯貸案為期 5 年，由臺灣銀行、國泰世華與法國巴黎銀行共同主辦，3 家主辦銀行各自分得 30 億元額度，其餘 160 億元額度則由玉山銀、中信銀、台新銀、凱基銀、德意志銀行，及 7 家公股行庫分貸。

除融資外，沃旭也將在台灣發行綠色債券，承銷銀行團包括法國巴黎銀行、臺灣銀行、中信銀及德意志銀行，其中，法國巴黎銀行及臺灣銀行擔任主辦承銷銀行，而中信銀及德意志銀行為協辦承銷銀行。從大彰化離岸風電計畫投資額來推算，沃旭預計從此次綠色債券募資 575 億元。

沃旭表示，盼憑藉在國際市場的綠債發行豐富經驗，參與並活絡台灣綠色企業債券市場發展，為離岸風電產業挹注大量資金，積極協助台灣落實離岸風電的建置目標。

