[表一11]預收款券及人工管制撮合處分個股

單筆 10單位 單筆 10單位 收取委託買賣全部的 收取委託買賣全部的 收取委託買賣全部的 收取委託買賣全部的 收取委託買賣全部的 股票 個股 開始日 截止日 備註 累積 30單位 累積 30單位 買進價金或賣出證券 買進價金或賣出證券 買進價金或賣出證券 買進價金或賣出證券 買進價金或賣出證券 代碼 每5分鐘撮合 每10分鐘撮合 約每10分鐘撮合 約每20分鐘撮合 約每25分鐘撮合 約每60分鐘撮合 約每 90分鐘撮合 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6683 雍智 1080828 1080910 v 6497 亞獅康-ky 1080828 1080910 v 5498 凱崴 1080829 1080911 v 4529 淳紳 1080829 1080911 v 6231 系微 1080903 1080917 v 【註】 1.上述公司為遭證交所或櫃檯買賣中心處以預收款券及人工管制 撮合的股票，乃指最近10個營業日有六個營業日經證交所公布注意交 易資訊，各證券商在實施期間，對於投資人每日委託買賣該股數量單 筆達 100交易單位或多筆累積達 300交易單位以上時（或單筆達50交 易單位或多筆累積達 150交易單位），應就其當日已委託之買賣向該 投資人收取至少 50%（店頭市為 60%）以上之買進價金或賣出證券。 信用交易部，分則收足融資自備款或融券保證；金至於當日達上 開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少 50%(店頭市場為60%）以 上之買進價金或賣出證券，信用交易部分則收足融資自備款或融券保 證金，但信用交易了結時，不在此限。 證交所同時對該股票採以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（ 約每 5分鐘或 10分鐘撮合一次）。 2.全額：指全額交割，無融資融券交易。 3.各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額，總公司不得超過 新台幣六千萬元，每一分支機構不得超過新台幣一千萬元。 4.處置期間：如遇有價證券最後交易日在處置期間，僅處置至最 後交易日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順 延執行。