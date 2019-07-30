谷歌將與VMware 攜手合作雲端系統

雲端軟體服務的強勁需求，讓雲端平台計算已成為不可或缺的市場競爭力。

據外電報導，谷歌 (GOOGL-US) 雲端計算部門於週二 (30 日) 宣布與知名虛擬化軟體公司 VMware(VMW-US) 攜手合作營運雲端平台，以幫助更多企業將其業務整合至谷歌雲端 Google Cloud，且谷歌雲端將支援 VMware Cloud Foundation 系統。

總部位於矽谷的 VMware，提供業務基礎架構虛擬化解決方案，幫助不同規模的企業運用 IT 提升競爭力，在其雲端系統上擁有著數千萬中小型企業業務營運。

雖然谷歌推出的 Anthos (舊稱 Cloud Services Platform)，可讓企業跨環境建構及管理時下最新的混合型應用程式，不過大部分客戶仍在使用 VMware，而不是該公司的 Anthos 混合雲服務。

Anthos 將採用谷歌的 Kubernetes 技術，將能確保多雲端環境中的雲端原生應用程式擁有一致的部署程序、作業方式與安全性。

谷歌在今年的財報會議上表示，公司的雲端計算業務年銷售額將達到 80 億美元，該部門執行長 Thomas Kurian 說道：「客戶可以將他們在 VMware 私人雲端中的計算工具、作業方式等，同步部署到 Google 雲端」

CloudSimple 開發的平台中 VMware 雲端示意圖 (圖片: CloudSimple)

不過值得一提的是，該公司用於部屬的雲端系統，是由 CloudSimple 開發，而非 VMware 或是谷歌。

同樣在雲端市場領先同業的亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 產生的雲端收入，使得谷歌今年的雲端預期業績相形見絀，因此增加谷歌想與 VMware 等一般企業供應商建立合作關係的需求。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)