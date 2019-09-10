IDC：智慧手機下半年起復甦 明年5G手機估占出貨量8.9%

市場研究機構 IDC 週一 (9 日) 發布最新預測報告，預計 2019 年下半年及 2020 年，智慧手機市場顯示出復甦的跡象，主要拜 5G 手機所賜。

IDC 預計，2019 年下半年智慧手機出貨量將接近持平 (-0.4%)，但若以全年計，出貨量仍將下滑 2.2%，而到 2020 年，情況將有所改善，反而出現 1.6% 的成長。

此外，2020 年全球 5G 智慧手機出貨量將達到 1.235 億支，占智慧手機總出貨量的 8.9%，預計到 2023 年，這一比例再增長至 28.1%。

IDC 全球行動設備追蹤資深研究分析師 Sangeetika Srivastavaq 指出，全球智慧手機市場和相關供應鏈仍然存在不確定性，這在很大程度上是因為美國市場的波動。消費者繼續持有現有手機的時間更長，使得銷售商和渠道都難以銷售。

他表示，2019 年下半年預計會有大規模的促銷活動和優惠，以清理庫存，加上消費者對下一波智慧手機技術感到興奮，這應該會引導市場重新走向新的成長。

5G 是進化非救世主

手機市場的新希望來自 5G，許多地區已經開始商業部署，而 2019 年是入門年，到 2020 年則有所增長。

IDC 全球行動設備追蹤副總裁 Ryan Reith 表示，5G 將不會成為智慧手機的救世主，但是行動技術的一個關鍵進化。

(圖表取自 IDC 官網)

在系統平台方面，IDC 預計，Android 的智慧手機市占率，將從 2018 年的 85.1%，增加到 2019 年的 87.0%，主要原因是 5G 發布和加速舊設備的庫存清理。相對之下，iPhone 出貨面臨挑戰，特別是在市場成熟，而蘋果缺少 5G 設備之下，要到 2020 年晚些時候才有所改善。