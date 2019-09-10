〈房產〉北市總價1000-2000萬元捷運宅 文湖線沿線站區交易最熱

房仲業者統計最新房產趨勢，發現台北市想購屋的民眾中，有 43% 預計購買總價在 1000-2000 萬元之間，而依照台北捷運路線週邊的便利性，仍有兩者交集，據統計今年前 7 月各捷運站區附近房產的交易量，以內湖站週邊 60 件居冠。

分析顯示，東湖站、中山國小站則分別以 58 件與 44 件分屬 2、3 名。而其中文湖線站區沿線交易最熱。

永慶房屋根據實價登錄資料，統計今年前 7 月位於台北市區域內捷運站區，篩選總價在 1000-2000 萬的交易量前 10 名，發現交易量前三名分別為內湖站、東湖站與中山國小站，若以捷運五大路線來觀察，則以文湖線囊括 5 站最多，其次則是松山新店線有 4 站區入榜。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，目前房市以自住買盤為主，買得起的總價是最優先被考慮的因素，台北市總價 1000-2000 萬間的產品也是目前房市主力，加上捷運站有交通、生活機能優勢，購屋需求通常也相對穩定，都是讓民眾青睞的原因。

購屋總價在 1000-2000 萬元間是台北市想購屋民眾最想購買的總價帶，盤點台北市 2019 年前 7 月各捷運站的交易量，以內湖站 60 件居冠，東湖站、中山國小站則分別以 58 件與 44 件分屬 2、3 名，謝志傑表示，內湖科學園區的蓬勃發展，吸引高科技產業與企業總部進駐，龐大的就業機會也帶動購屋需求，讓不少科技人就近落腳，選擇在具備交通優勢的捷運文湖線沿線購屋，內湖站、東湖站最受青睞。

位居第三名的中山國小站交易量為 44 件，中山國小站周遭學區、商圈、超市、金融機構林立，生活機能十分完善，附近產品型態多元，可以滿足不同購屋需求的民眾，加上住宅均價每坪 57.7 萬元，較台北市中心其他捷運宅相對親民，因此吸引不少自住客購屋。

如觀察前 10 大熱門交易捷運站區，謝志傑指出，可以發現捷運文湖線共有 5 個站點上榜，除了前二名的內湖站與東湖站外，還有排名第 5 的辛亥站，以及港墘站與南京復興站，名列第 10 名，堪稱最熱銷捷運線，其次則是松山新店線共有 4 個站點入列，以景美站交易 41 件名列第 6 名最熱銷，其餘還有萬隆站、西門站與南京復興站，謝志傑補充，西門與南京復興站兩個雙捷運交會站也入榜，可以看出雙捷運優勢仍帶動買氣上揚，交易量穩定。

若從住宅均價來看，以新北投站每坪 39.2 萬元最低，房價最為親民，謝志傑指出，新北投站為捷運支線，房價比較實惠，只要「3 字頭」就能入手捷運宅，吸引首購族進場購屋，熱門成交路段為光明路、溫泉路、泉源路及中和街一帶。

若想要「4 字頭」房價，也可前往東湖站、辛亥站、景美站、萬隆站與港墘站一帶尋屋，謝志傑說，目前自住需求當道，親民、實惠的房價才能吸引民眾看屋，而捷運站憑藉交通便捷優勢，相較於一般住宅，更吸引民眾進駐，因此，總價 1000-2000 萬元之間的熱銷捷運站中，就有 6 個捷運站是「4 字頭」以內，也可看出價格對民眾購屋的確具備吸引力。