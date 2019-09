〈書摘〉優秀投資者的共同特徵，是「長期持有」還是「波段操作」

「預測市場」和「頻繁交易」,是普通散戶的最典型的失敗特徵,其實,只要能避免這兩種行為,長期來看就有希望戰勝大多數人了。大師們持續數十年的「價值投資」,正是能夠對抗這一切的簡單投資法。

以下內容摘錄自【勝出】

以退為進的長期持有

優秀投資者的風格通常並不相同,有的偏好低價硬資產,有的則更看重未來成長型,有的比較分散地持有,有的則更青睞集中在少數幾檔股票上。但不管在投資傾向上為何,卻都具備一個共同的特徵, 那便是長期持有。如果想理解為何長期持有是成為優秀投資者的一種共同選擇,我們還是先逆向思考一下,他們為什麼不選擇相反的一面,即頻繁交易和波段操作。

小聰明和大智慧的區別

首先,如果讀懂了前面投資和投機之間的差別,對於為何不這樣做就很好理解了。投資者看待問題的核心視角是「企業」,而企業的營運是要遵循一定的規律,沒有哪個企業的經營狀況會在短短的幾天內就發生巨大變化。所以在投資者的眼裡,「等待」是必不可少,也是自然而然的。

與之相反,「頻繁交易」和「波段操作」反映的是一種快速賺錢和最優化操作的心理傾向。這樣做的人,總希望抓住一切賺錢的機會,而無法忍受一絲一毫的平靜。

他們試圖在所有的股票上賺錢,試圖在每一分鐘賺錢並規避掉一切可能的下跌。他們的願望是美好的, 但正是這種不切實際的想法和不自量力,為他們帶來不可避免的糟糕結果。

無論是頻繁交易還是波段操作,都是建立在對市場價格的預測基礎上,而且這種操作的頻率愈高、時間週期愈短,就愈需要對價格波動做出更加精準的預測。有信心做到這一點的有兩種人:是真正的天才,或是根本不清楚這樣做的困難。

優秀的投資者何嘗不是高智商的?但他們的最聰明之處正是不耍小聰明,他們理解聰明與智慧之間的差別。長期持有是一種對股市規律的認識:短期來看,造成市場價格波動的因素非常複雜而且難以把握;但長期來看,股價必將回歸企業的基本價值。

所以,長期持有實際上是一種「以退為進」的選擇:放棄複雜不可測的部分,而牢牢抓住可以確定的部分。其實如果我能知道將在何時出現何種程度的大調整,我也會去做波段將收益放大到極致,沒人是傻子。問題就在於「如果我能知道」,這既有賴於對股市規律的瞭解,也取決於對自己能力的認識。

查爾斯 • 艾利斯(Charles D. Ellis)的著作《投資藝術》(Investment Policy: How to Win the Loser’s Game)有一個統計提到:

從 1926 年到 1996 年的七十年裡,股票所有的報酬率幾乎都是在表現最好的 60 個月內締造的,這 60 個月只占全部 862 個月的 7% 而已。要是我們能夠知道是哪些月份,想想看獲利會有多高。但是,我們做不到。

我們的確知道一個簡單而珍貴的事實,就是如果我們錯過了這些表現絕佳但不算太多的 60 個月,我們會錯失掉整整六十年才能累積到,而且幾乎等於所有的投資報酬率。其中的教訓很清楚:閃電打下來時,你必須在場。

即使以站在兩、三年的角度來看,投資報酬率也並不是呈現平均線性狀態的,收益最大的部分也是集中在爆發力最強的某幾個月,我稱之為「魔法時刻」。那些頻繁進出的人,整天都在為一些蠅頭小利操勞,但當魔法時刻的暴利出現時,他們卻總是不在場。

一些人即使可以透過頻繁交易獲得一些利潤,但這種獲利模式也是讓人痛苦的, 每天都被牢牢地拴死在交易平台前,永遠不能像長期持有人一樣瀟灑地遠行旅遊。即使賺了同樣的錢,後者也比前者的生活品質高出好幾個級別。

當然,長期持有要到什麼程度?這要結合具體的投資標的來看。愈是具有廣闊發展前途和高確定性的企業,其持有週期就愈長。至於如何區分不同投資標的並決定投資週期,後面的章節將分別闡述。

蒙格曾經說:「如果你買了一個價值低估的股票,你就要等到價格達到你算出來的內在價值時賣掉,這是很難算的。但是如果你買了一個偉大的公司,你就坐那待著就行了。」這也顯示了不同類別企業在持有策略上的不同。

首先從能力範圍的角度來看,一個人真正可以理解的企業和可以判斷的商業機會並不多,選擇愈多錯誤率可能愈高。其次,只有真正優質和讓人放心的高價值企業,才敢於集中持有,而不敢下注就算對了意義也不大。

最後,愈是讓人安心長期持有,就愈容易享受到複利的威力,而且過程也很輕鬆舒適,遠比不停地挑選新的目標要從容愉快。

【書籍介紹】

書名:勝出

出版社:今周刊

出版日期:2019 年 9 月

【作者介紹】

李杰

2009 年以「水晶蒼蠅拍」為筆名在網路上發表投資雜談,部落格點擊數迅速突破百萬,總瀏覽量超過 1,700 萬次,追蹤粉絲逾 129 萬人,是百萬散戶推崇的價值投資大神。

現為《證券市場週刊》特約撰稿人。2006 年接觸股市之前,曾做過 IT 職業經理人。2008 年轉為職業投資人後,在 5 年熊市中,創造出超過 30% 的年複合報酬率。

投資理念強調系統方法和思維辯證的融合,注重自下而上的基本面分析與大視野的結合。推崇與高價值優質企業一同成長的價值觀,喜歡用歷史和哲學的視角探究投資之美,讚賞理性、辯證、中庸、守拙的投資美德並以之為座右銘。

【購書連結】

https://reurl.cc/Ox6KD