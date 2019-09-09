【馮冠華專欄】《香港人權及民主法案》，你欲見嗎？

9 月 9 日推介 - 金蝶（268）

1）上週五港股市況總結 ：恆指上週五造好，指數高開 258 點後，最多曾升約 276 點，高見 26791 點；最終收報 26691 點，上升 175 點。成交金額按日上升約 20% 至 999 億。港股通南下總成交額按日減少約 25% 至 117 億，流向仍是淨流入，金額約 11 億。滬深股通北上仍是淨流入，金額約人民幣 85 億。藍籌 38 升 10 跌 2 持平。



板塊方面，中資金融、5G、手機設備、出囗及澳門愽彩股表現較佳。做空方面，佔大市成交回落至約 14.4%。牛熊證街貨最新比例為 42:58，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 16:84；重貨區方面，熊證上移至 27000-27049，牛證則上移至 25850-25899。恆指期貨夜市收報 26642，上升 58 點，低水 49 點。港股 ADR 下跌 72 點，相等於恆指 26617 點。

簡評：又是另一個消息多籮籮的幾天。中央落實降準（點 2）及標普道瓊斯指數在 9 月 23 日加大 A 股權重（點 5），均屬利多消息；相反，中國 8 月貿易數據差於預期，以及過去三天在香港，又發生無數的破壞公物和警民衝突，則是利空事件。



另外，市場亦應會關注今天晚上美國國會復會，是否推動通過《香港人權及民主法案》（具體表決時間未明）。筆者不願猜測結果，但看過多篇的本地媒體，一般均預測通過毫無懸念（不怕中方反枱乎？），唯一未知的是條文具體字眼，以及會否在兩院得到 2/3 支持票，令川普行使否決權的條件也不存在。

從香港傳媒的分析（筆者對美國法例真的一竅不通），《香港人權及民主法》一旦通過，川普政府大致可分 2 層次對香港實施制裁，力度和影響都大不同。香港的示威者，在週日的遊行希望美國政府介入香港局勢，主要希望透過此以制裁部分特區政府官員，亦可能包括部分內地官員，凍結他們在美資產，並禁止入境美國等。



但若川普政府再進一步，可推動調整《香港政策法》下香港與美國的關係；簡單說，即香港或失去華府對香港特殊地區的種種優惠。美方更強力的制裁，甚至可以包括類似針對伊朗的金融制裁、禁止使用美元結算等。對香港影響之大，示威者是否完全明白或樂意看到發生？這真的是大部分香港人想爭取的嗎？

上週 A 股的強勢或已反映降準這利好消息，會否出現反高潮？中央政府在多層次的救市，以及各指數不斷加重 A 股權重，所以筆者仍然認為中、短線仍有上升空間。港股的走勢，或會和上週類似，即中概股表現會秤先；內銀、內險、中資劵商、內銷股和 A 股 ETFs 是首選。至於今天的推介，週末看到央行官網正式發佈金融科技（FinTech）發展規劃，軟件股如金山（3888）及金蝶（268）可留意。

2）人民銀行於上週五港股收盤後宣布，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，於 9 月 16 日全面下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點。

此外，為促進加大對小微、民營企業的支持力度，再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率 1 個百分點，於 10 月 15 日和 11 月 15 日分兩次實施到位，每次下調 0.5 個百分點。此次降準釋放長期資金約 9000 億元，其中全面降準釋放資金約 8000 億元，定向降準釋放資金約 1000 億元。

3）上交所昨天宣布滬港通下港股通名單調整，新名單將於今天生效。下次對港股通股份調整將為 10 月 21 日。本次獲調入的股份完整名單：中國東方教育（667）、頤海國際（1579）、澳優乳業（1717）、錦欣生殖 （1951）融信中國 （3301）、翰森製藥 （3692）、中國奧園 （3883）、美的置業 （3990）及 波司登 （3998）。另一方面，遭調出的股份則不乏老牌港股。本次調出的股份完整名單：大酒店 （45）、華人置業 （127）、電視廣播 （511）、藍鼎國際 （582）、山水水泥 （691）、民銀資本 （1141）、華潤醫療 （1515）、復星旅文 （1992）、富智康 （2038）、大新銀行 （440）及渣打集團 （2888）。（明報）

4）中國海關總署昨天公布 8 月外貿數據，以人民幣計的 8 月出口按年增 2.6%，遠低於市場預期的 6.3%，亦比上月的 10.3% 有顯著收窄；進口按年跌 2.6%，比市場預計的跌 3.1% 略好，而上月是微升 0.4%。8 月貿易順差 348.4 億美元，較預計的順差 443 億美元低。（明報）

5）標普道瓊斯指數宣佈，1099 只中國 A 股被納入標普新興市場全球基準指數（S&P Emerging BMI），該決定於 9 月 23 日開盤時生效。據瞭解，這份 1099 只 A 股的名單中包括，147 只大盤股，251 只中盤股，701 只小盤股。不過標普道瓊斯指數表示，在 9 月 23 日生效日之前，納入名單和權重還會有所變化，投資者仍以最終名單為準。另外，標普道瓊斯表示，此次納入後，A 股在標普新興市場全球基準指數中的預計權重約為 6.2%， 全中國市場（含 A 股、港股、海外上市中概股）在該指數佔的權重為 36%。（新浪財經）

6）美股上週五市況總結：美國公佈了令人失望的就業數據，抵消了中美貿易戰利好的憧憬，美大指數個別發展，當中道指上升 69 點或 0.26%，標指和納指則分別上升 0.09% 及下跌 0.17%。十年期債息報 1.56%（2 年期為 1.54%）。美滙指數最新 98.01 紐約期油最新報 56.37 美元。

7）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：吉利汽車（175）公布 8 月銷售數據，單月銷量按年跌 19% 至 10.12 萬輛，按月就回升 11%，也是近 4 個月首度單月銷量重上 10 萬。總計首 8 個月銷量就按年少 17% 至 84.43 萬輛，完成經修訂後的全年目標的 62%。比亞迪股份 (1211) 公布，8 月汽車銷量 3.6 萬輛，按年下跌 13.95%。其中，新能源汽車銷量 1.67 萬輛，按年下跌 23.44%；燃油汽車銷量 1.93 萬輛，下跌 3.59%。

港美兩地上市的生物科技公司百濟神州（6160）遭沽空機構 J.Capital Research 狙擊，指百濟神州偽造超過 60% 的銷售額。股價上週五收跌 9.2%。百濟神州回應表示，一家所謂的做空機構發布一份包含眾多針對該公司失實、毫無依據，且具誤導性指控的報告，旨在對該公司股價造成負面影響，從而滿足做空機構的私利。

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