筆電雙A 8月營收雙雙月增 新品帶旺下半年營運

筆電雙 A 品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(9) 日公布 8 月營收，隨著下半年步入傳統旺季，加上開學季需求帶動，8 月營收雙雙月增，隨著雙 A 新品陸續上市，將有助帶動下半年營運成長。

華碩 8 月品牌合併營收 281 億元，月增 22.7%、年增 5.7%，累計今年前 8 月品牌合併營收 1929 億元，年減 6.8%。

華碩表示，營運逐步恢復成長動能，將持續強化產品創新及營運管理，提升產品品質及用戶體驗，隨著今年新品一波波推出，包含 ZenBook 14 筆電、ZenFone 6、ROG 2 電競手機，日前也於 IFA，推出 Studio Book 系列筆電、第二代 Vivo Watch、電競筆電等，下半年力拚營運逐季改善，商用筆電比重可望提升至 1 成以上。

法人預期，華碩本季品牌合併營收仍較去年衰退，但減幅將逐步收斂，第 4 季可望持平去年或小幅成長。

宏碁 8 月品牌合併營收 202.11 億元，月增 10.3%、年減 9.6%，累計今年前 8 月合併營收 1483.59 億元，年減 4.7%。

宏碁指出，日前 IFA 展發表多款搭載英特爾第 10 代 Intel Core 處理器的輕薄筆電、Chromebook、為專業創作者設計的 ConceptD Pro 筆電產品線、電競社群平台 Planet9，公司持續轉型，並建立多重事業引擎，展碁、安圖斯科技、酷碁成長動能將持續發酵。