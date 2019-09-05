〈IFA電子展〉宏碁新品瞄準電競、創作者 電競社群平台明年上線

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 4 日舉辦歐洲消費性電子展 IFA 展前記者會，繼今年宣布成立 ConceptD 創作者品牌後，再次推出一系列新品搶攻市占，電競市場方面，更宣布推出次世代電競社群平台 Planet9，明年上線，展現軟硬體整合能力。

宏碁表示，將於 IFA 推出新一代 ConceptD Pro 系列筆電，為 RTX Studio 筆電計畫之一，搭載 NVIDIA Quadro 顯示晶片及英特爾第 9 代 Intel Core 處理器，支援即時光線追踪技術和 AI 功能，將能滿足 VR、AI 和大數據分析等要求外，此次推出的新品包括 ConceptD 9 Pro、ConceptD 7 Pro、ConceptD 5、ConceptD CM2241W 顯示器等。

電競新品方面，宏碁表示，將推出掠奪者 Predator Triton 300、Predator Triton 500 電競筆電，將沿續 Predator 系列筆電主打的散熱設計，另外 Predator Thronos Air 電競座艙，除了能調整座椅外，還將提供按摩功能。

宏碁表示，除了電競產品外，將推出次世代電競社群平台 Planet9，是宏碁軟硬體與服務整合的展現，提供遊戲玩家自組戰隊、集訓功能，而主要核心概念為社群功能，玩家將能透過社群互相切磋聊天、交流遊戲攻略，而目前 Planet9 正進行封閉測試，預計將於明年 1 月 30 日起正式開放玩家上線。

此外，宏碁也推出適合家庭休閒、行動娛樂、生產力的全系列 Chromebook，包含 Chromebook 315、314、311、Spin 311 等四款，採無風扇設計，適合在家中、圖書館或咖啡廳等公共空間使用，並配備 Google Assistant 功能，也推出兩款全新改款機型，分別 Swift 系列筆電，以及 Aspire All-in-One 系列桌上型電腦。

宏碁董事長陳俊聖日前表示，將努力衝刺電競品牌 Predator 及創作者品牌 ConceptD，雖然近年電競市場發展越趨飽和，將朝軟硬整合、周邊產品持續布局，另外也將目標鎖定在創作者，新產品將主打精準色彩、降噪。