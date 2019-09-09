PCB廠8月營收走旺 定穎、欣興與健鼎 皆創歷史新高

上市 PCB 廠陸續公布 8 月營收，包括定穎 (6251-TW) 及健鼎 (3044-TW)、欣興 (3037-TW) 雙雙改寫歷史新高，定穎今 (9) 日布 8 月營收 12.97 億元續創歷史新高，月增 4.36%，年增率 9.29%，累計前 8 月營收 88.15 億元，年增 5.53%；欣興 8 月營收 79.66 億元，創新高，月增 10.58%，年增率 7.93%。

PCB 廠健鼎 8 月營收以 51.83 億元創新高，月增 4.36%，年增 3.77%，主要在於包括手機板、汽車板的 HDI 製程接單爆滿，加上新台幣兌美元貶值而進一步推升 8 月營收創歷史新高。

健鼎前 8 月營收 354.94 億元，年增 4.11%，法人估健鼎今年第 3 季營收將以逾 150 億元改寫歷史新高。

定穎 7 、8 月營收也衝高，主要在光電板、汽車板以及 data server SSD 高階 HDI 板貢獻帶動，7 - 9 月昆山廠產能可望滿載，7 月獲利不俗，第 3 季昆山廠也將轉成獲利。

定穎日前也宣布，處分桃園廠，該廠生產光電板、NB 板起家，目前擁有包括台灣桃園廠、中國昆山及湖北黃石廠區，地點位於欣興 (3037-TW) 對面，桃園廠目前產能每月 20 萬平方呎，主要生產消費性電子、穿戴裝置、遊戲機及平板應用 PCB，定穎預計以底價 8.2 億元出售桃園廠，委由商仲第一太平戴維斯 10 月 18 日開標，獲利貢獻約 4 億元，將在第 4 季入帳，估可挹注每股純益 1.43 元。

至於昆山廠，定穎 2003 年成立，每月產能為 230 萬平方呎，主要生產汽車板應用；黃石廠以生產光電板為主，廠區規劃產能每月 640 萬平方呎，2017 年 9 月投產，目前產能每月 100 萬平方呎，產能開出後，去 (2018) 年下半年轉盈，黃石廠由於採用高度自動化生產，毛利率達 20% 以上。

欣興下半年受惠 IC 載板需求帶動，法人估第 3 季營收動能持穩向上，也因此 8 月表現亮眼。下半年營運仍樂觀，市場看好旺季效益可期。