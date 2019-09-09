華碩RTX電競筆電德國市占第一 新品助攻下半年營運

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (9) 日表示，根據市調公司報告，華碩 RTX 電競筆電蟬聯 6、7 月德國市占第一，法人認為，隨著電競、創作者市場需求仍有很大的成長空間，加上筆電品牌廠在歐洲消費性電子展 IFA 展出的一系列新品，將有助帶動下半年品牌廠營運成長。

華碩日前才於德國柏林消費電子展 IFA 發表一系列電競新品，包含全球首發的 300Hz 螢幕更新率電競筆電等，而根據知名市調公司最新報告，搭載 RTX 系列顯示卡機種蟬聯德國 6、7 月市占冠軍。

華碩表示，針對德國玩家對於效能及尖端科技要求，搶先引進 RTX 系列筆電，更是德國第一家推出 AMD 顯卡系列筆電的電競品牌，而不只產品，華碩近年也積極投入電競社群經營，包含 4 月 ROG Convention 2019 粉絲派對、ESL One 電競巡迴賽，持續布局電競市場。

不只華碩積極搶攻電競市場商機，宏碁 (2353-TW) 除了推廣旗下電競品牌掠奪者 Predator 新品外，今年也在 IFA 展前記者會上，推出升級版 Predator Thronos Air 電競座艙，同時宣布推出次世代電競社群平台 Planet9，將明年正式上線，展現軟硬體整合能力。