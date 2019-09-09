盤前財經大事搶先讀2019年9月9日

今日操盤前瞻

台灣 8 月進出口統計

中國 8 月貨幣總計數

日本第二季 GDP、7 月貿易收支

法說會：揚博、美律

除權息：新光金、百達 - KY、泓格、耀億、大立、隆大、鼎炫 - KY

7 奈米動能強 台積電 8 月營收上看千億元大關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周二 (10 日) 公告 8 月營收，由於美系手機大廠新機將於 9 月問世，加上華為 5G 新機啟動拉貨，7 奈米出貨動能顯著升溫，法人估台積電 8 月營收將續揚，月增幅可望超過 1 成，有機會逼近、甚至超越千億元。閱讀全文...

筆電廠積極布局創作者市場新藍海 台廠各有產品因應

英特爾 (INTC-US) 今年大聲疾呼，宣布將攜手品牌供應鏈布局創作者 (Creator) 市場，宏碁 (2353-TW) 搶先在今年 COMPUTEX 電腦展宣布推出全新創作者 ConceptD 子品牌，華碩 (2357-TW) 也順勢在柏林消費性電子展 IFA 中宣布，將 ProArt 創作者系列提升成為獨立子品牌，搶攻創作者市場。閱讀全文...

〈觀察〉中國紅利不再 台灣兩大工紙廠市值一年蒸發逾 200 億元

台灣兩大工紙廠正隆 (1904-TW)、榮成 (1909-TW) 總市值在一年以來，市值蒸發超過 200 億元，連榮成原本準備好在中國上市的規畫也被迫喊停，主要就是限廢令所害，及美中貿易戰一波接一波，讓中國紅利不再，中國市場反而成為紅海，也使這兩家公司的區域布局都大舉班師回朝回台擴產，並轉向強化南向策略。閱讀全文...

〈分析〉中國降準後、降息接著來？

為回應中國國務院 9 月 4 日提出的寬鬆貨幣政策指導棋，中國人行於上週五 (6 日) 宣布將在 9 月 16 日下調存款準備金率 0.5 個百分點。此外並對省級行政區域內營運的城市商業銀行定向調降準備金率 1 個百分點，將於 10 月 15 日和 11 月 15 日分兩次實施，每次下調 0.5 個百分點。閱讀全文...

為雙 11 買氣試水溫風向 網購業者齊炒 99 購物節 對戰百貨周年慶

百貨年度最大檔期周年慶於 9 月 5 日已由台北 101 購物中心領先全台開打，可預期實體零售業促銷的力道將越來越大，電商業者也不落人後，齊力在第三季底前推出「99 購物節」，為電商最大檔期「雙 11」提前試水溫，並可望和百貨齊力拉抬第四季消費旺季熱度。閱讀全文...