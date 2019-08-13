銷歐E-Bike需求高 電池供應商統振Q3訂單熱滾滾

歐盟電動自行車需求增加，整車廠巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 出貨量倍增，7 月營收也攀上歷史新高，統振 (6170-TW) 今年以來出貨到歐盟的電動自行車電池組等產品，金額同樣也是倍數成長，第 3 季市場旺季訂單能見度維持高檔，有助營收推升。

統振第 2 季以來，營收維持在 3 億元以上，第 2 季營收 9.29 億元，季增 11.08%，年增 20.33%，上半年營收 17.69 億元，年增率 17.9%，創 41 季以來新高，且 7 月營收 3.4 億元，更創 4 年新高，統振今日將公布第 2 季財報，預估在營收高成長下，獲利將較首季明顯增加。

就統振 7 月營收 3.4 億元營收結構來看，7 月電能事業部門出貨達 1.8 億元，較 6 月成長 6%，較去年同月 9000 萬元，也是倍數成長。

由統振財報來看，電動自行車電池子公司統達，供應電動自行車廠產品數量明顯攀升，去年第 4 季轉虧為盈，今年第 1 季仍獲利，第 2 季起持續大量出貨，市場估仍可穩定獲利。

就電動自行車產業鏈而言，巨大 7 月營收 52.68 億元，月增 7.92%、年增 2.47%；美利達 7 月營收則達 28.29 億元，改寫歷史第 4 高，月增 11.63%、年增 13.72%，整體而言，受到 E-Bike 歐美地區銷量佳，帶動整體 ASP 提升，雙雄營收表現旺。

同樣，金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 也同樣受惠，桂盟主管指出，台商在台外銷電動自行車數量增加，桂盟在高加值化金屬鏈條出貨量也成長，7 月營收同創歷史同月新高，有助毛利率提高。