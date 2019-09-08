蘋果新機出貨在即 全年出貨恐仍有壓

蘋果新品發表會將在本周登場，美系外資預估，新款 iPhone 下半年出貨量約 7200 萬支，略優於去年新機 6800 萬支，不過，今年整年手機出貨量僅 1.8 億支，年減逾 1 成，業者認為，新款 iPhone 上市後，三個月內出貨量將與去年同期持平，若舊機型降價幅度有 3000 元以上，才可望推升整體 iPhone 出貨量。

美系外資指出，新款 iPhone 11 下半年出貨量約 7200 萬支，其中，OLED 機種約有 3700 萬支，LCD 機種 3500 萬支，新機種略優去年新機 6800 萬支，但今年整體 iPhone 出貨量預估僅有 1.8 億支，年減 13%。

規格方面，外資表示，新款 iPhone 將採用效能更佳的 A13 處理器、超寬頻天線加強行動定位，最大儲存容量維持 512GB，具備雙向無線充電功能，另外，OLED 機種將搭載 3 鏡頭、記憶體容量維持 4GB；LCD 機種則為雙鏡頭，記憶體容量將從 3GB 提升至 4GB。

價格方面，有業者表示，由於今年新 iPhone 除 3 鏡頭亮點外，機殼設計與前一代相似，整體變化不大，料價格將與前一代相同，推測 iPhone 11 定價 749 美元起 (約新台幣 2.4 萬元)、iPhone 11 Pro 999 美元起 (約新台幣 3.1 萬元)，iPhone 11 Pro Max 1099 美元起 (約新台幣 3.5 萬元)，且上市後三個月內的出貨量，也與去年同期持平。

今年蘋果新機出貨有撐，業者表示，按照過往，蘋果推新機後，舊機都會降價約新台幣 2000-3000 元，如果幅度達 3000 元以上，今年整體 iPhone 出貨量可望持續成長，也有助供應鏈營運。

另外，可預期蘋果新品發表會上，不會發表全新 MacBook、MacBook Pro 及新版 iPad，只會提到 IOS 13、iPhone 11 系列及 Apple Watch。