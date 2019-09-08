益航再砸1.46億元參與台境私募 持股躍升至近28%

環境工程業者台境 (8476-TW) 今 (8) 日公布 2000 萬股的私募現增案完成募集，由最大法人股東益航 (2601-TW) 透過 100% 子公司拿下其中 1360 萬股分，益航在台境的持股比例也攀升到 27.98%。目前台境及益航董事長均由郭人豪出任。

台境今天公布， 2000 萬股的私募現增案以每股 10.84 元發行並完成募集，籌資約 2.17 億元。

其中此次發行的 2000 萬股私募股，由益航的子公司益鑫投資公司認購 1360 萬股，金額 1.474 億元，益航在本認購私募現增股之後，對台境持股比例躍升至 27.81%，仍維持最大股東地位。

台境本次私募案估計合計募集約 2.17 億元，將用於充實營運資金及償還銀行借款，同時，完成此私募現增案之後，股本提高為 6.051 億元。

台境針對土壤污染整治設置三大事業體，包括土壤污染整治工程為主之環工專案事業、土方資源回收及再利用處理，上半年財報營收 1.64 億元，稅後虧損 7511 萬元，每股虧損 1.85 元，每股淨值為 9.5 元。

台境第 2 季每股淨值低於 10 元，已在 8 月 22 日起遭取消信用資格。

今年以來，已陸續有山林水 (8473-TW) 及國統 (8936-TW) 完成上市以來市場籌資，其中國統辦理現金增資公開市場募資案，以每股 18.5 元溢價發行，將從市場募集 3.7 億元資金。而山林水今年初以包括發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 5 億元、辦理現金增資發行 560 萬股，以每股 53.6 元溢價發行，募集約 8 億元 。