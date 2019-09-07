外資回流台股重回季線 美中重啟談判前盤面箱型整理

外資回流挹注下台股重啟漲勢，單週大漲超過 160 點，大盤重回 10700 點之上，突破季線，但投信提醒，儘管外資回流有利台股，但美中談判尚無實質進展，消息面將持續干擾盤勢，大盤仍以區間箱型整理格局看待。

根據統計，隨著貿易戰和政治局勢轉向和緩，外資 5 日起持續擴大買超力道明顯擴大，統計近一周外資買超金額累積逾 300 億元。

富蘭克林華美投信表示，景氣基本面與實質經濟數據尚未出現多頭反轉衰退訊號，加上外資暑假過後 9 月開始回補大型權值股，對上游半導體、5G 設備、PCB 等族群持續加碼，仍有利於籌碼面表現。

不過聯準會政策整體基調仍顯鴿派，基於美國中國貿易關稅談判未果、英國硬脫歐議題、部分新興國家發布經濟較弱數據等因素影響，預期大盤仍將於萬點以上作區間整理格局，建議可多留意消息面影響。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，美中貿易戰情勢未明與雙方互相箝制導致台股短線有壓，但從長線角度來看，可望有機會受惠，包括台廠有長線經營國內產能或具備經營全球供應鏈者，相對不受貿易戰關稅影響，有機會獲得上下游供應鏈重整所延伸出的商機。

林彥豪點名看好半導體權值股，認為該產業在營運有上修空間，或是產能滿載的電子零組件大廠，可望成為領軍盤勢先鋒部隊。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期市場氣氛偏多，電子股繼續成為盤面主流支撐台股重回季線，目前半導體等庫存水位在第 2 季逐漸改善，庫存調整進入尾聲，伺服器也出現短期庫存訂單回補，對台股而言皆屬利多正面消息。

在選股策略部分，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，電子股看好中美貿易受惠概念股、5G 基地台及手機、車用電子、高速運算；非電部分，包括食品、電動自行車。