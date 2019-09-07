美中傳10月再磋商、港府撤修《逃犯條例》、IFA開展 本周重要大事回顧

美中貿易戰未見和緩，雙方新一輪關稅 9 月正式開徵，但有消息指出雙方經貿談判代表將於 10 月初在美國華盛頓舉行第 13 輪磋商會議，另外延燒數月的香港反送中抗爭，特首林鄭月娥周三 (4 日) 宣布撤回修訂《逃犯條例》，不過受反送中衝擊，香港 8 月 PMI 跌至 40.8，更遭下調評級，此外，全球最大消費性電子展正式開展；台股本周上漲 162.59 點，漲幅 1.53%，來到 10780.64 點，站上所有均線，以下是本周重要大事回顧：

美中貿易戰惡化 新關稅生效未見歇止跡象

美國和中國對彼此進口商品最新一輪加徵關稅在上週日 (1 日) 正式生效，美國 8 月初宣布將對價值 3000 億美元的中國進口商品加徵 10% 的關稅、後來再提高至 15% 後，雖然部分產品延至 12 月 15 日生效，但北京政府不滿，也提出關稅報復，同樣在上周日 (1 日) 對價值約 750 億美元的美國商品加徵 5% 至 10% 的關稅。

不過周四 (5 日) 有消息傳出，中國國務院副總理、美中經貿談判代表人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、美國財政部長梅努欽進行通話，雙方同意 10 月初在華盛頓舉行第十三輪美中經貿高層級磋商，

美、中貿易戰未歇 反傾銷稅當手段

中國商務部宣布，自周五 (6 日) 起，對原產於美國、歐盟、南韓、日本和泰國的進口苯酚徵收反傾銷稅，稅率為 10.6% 至 287.2%，徵收期限為 5 年，中國商務部表示，上述地區的進口苯酚存在傾銷，導致中國國內苯酚產業已受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

美國商務部周三 (4 日) 也宣布，中國與墨西哥兩國結構鋼生產商，在美國市場以低於生產成本的價格競爭，認定構成傾銷，將祭出反傾銷稅制裁，商務部表示，將對中國的進口結構鋼，祭出高達 141% 的懲罰性關稅，對墨西哥的進口結構鋼則為 31%。

香港特首林鄭月娥宣布撤回修訂《逃犯條例》

香港反送中事件仍持續延燒，外媒報導，香港特首林鄭月娥於日前和香港商界的一場閉門會議中，意外略帶哽咽表達，如果有得選擇，第一件事要做的就是辭職，以及深表歉意，林鄭月娥周二 (3 日) 出席行政會議前表示，她的確在私下談話中，談及辭職事宜，但從未向北京提出過辭職，將以能否幫助市民走出困局為最大考量。

林鄭月娥在周三 (4 日) 正式宣布撤回備受爭議的修訂《逃犯條例》，而對於示威者的五大訴求，林鄭月娥重申，釋放被捕人士有違法治精神，也不會成立獨立調查委員會，認為以現有的監警會制度已能作全面調查，而香港政府是在今年 2 月 13 日宣布修訂《逃犯條例》，隨後爆發了嚴重的社會抗議衝突。

反送中衝擊香港 8 月 PMI 跌至 40.8 惠譽宣布下調香港評級

研調機構 IHS Markit 周三 (4 日) 發布報告指出，美中貿易摩擦與大規模示威運動打擊業務量和新訂單需求，導致香港私營部門經濟跌速加快，新訂單出現 10 年最大跌幅，香港 8 月份採購經理人指數 (PMI) 跌至 40.8，悲觀情緒掉至歷史低點。

報告指出，企業 8 月份的新接業務量銳減，而香港出口至中國訂單不斷創新低，導致新訂單出現 10 年最大跌幅，產業人士表示，主要受到美中貿易爭端持續、人民幣大幅貶值以及示威活動升溫影響。

國際評級機構惠譽 (Fitch) 周五 (6 日) 也發布公告宣布，下調香港的外幣發行人長期信用評級，從 AA + 下調至 AA，評級展望為負面，創下 1995 年來首見，也是香港回歸來首見，惠譽表示，由於香港近期的政治動盪，加大了人們對港府治理的疑慮。

英國脫歐延遲法案通過 強生提重新大選遭國會投票否決

英國國會下議院周三 (4 日) 進行了另一輪投票，確定投票通過阻止無協議脫歐的提案，英國總理強生在法案過關後，隨即提出重新大選要求，但同樣遭到國會投票否決，英國議會等同進一步獲得脫歐的控制權。

英國國會下議院以 327 票對 299 票投票通過了議案，阻止無協議脫歐，將迫使強生對歐盟提出再度延長脫歐的日期的請求，而歐盟也必須同意再度延後脫歐的要求，強生對此表示，英國在脫歐談判上失去優勢，等於給了歐盟控制脫歐進度的機會，過去努力的進展功虧一簣。

中國人行宣布降準 2 碼 約釋放人民幣 9000 億元活水

中國人行 (PBoC) 周五 (6 日) 宣布將自 9 月 16 日起降準 2 碼，支持實體經濟發展、降低社會實質融資成本，本次降準估計約釋放人民幣 9000 億元，人行表示，為促進加大對小微、民營企業的支持力度，再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率 1 個百分點，將於 10 月 15 日和 11 月 15 日分兩次實施到位，每次下調 0.5 個百分點。

消費性電子展 IFA 開展

全球最大消費性電子展 IFA 周五 (6 日) 正式於德國柏林登場，今年展會將聚焦在 AI 人工智慧、5G 通訊設備與可繞式螢幕等創新科技上，今年共有 1895 家公司申請參加會展，其中有高達 787 家中國企業，占比達 41.5%。

而市場也預期，今年將有 5G 手機在展場上亮相，包括三星、LG、索尼、華為以及首次在 IFA 登場的 Nokia，都會釋出與 5G 相關的服務，三星也在周五 ( 6 日正式推出折疊手機 Galaxy Fold，筆記型電腦方面，英特爾推出新一代六核心筆記型電腦處理器，代號為 Comet Lake，而包含亞馬遜、伊萊克斯、LG、聯想和高通等國際大廠，也參展展現新品、新技術。

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中油不再續約 38 座 Gogoro 換電站月底終止服務

電動機車大廠 Gogoro 剛才宣布總掛牌數正式達到 20 萬輛，再創新里程碑，卻傳出初期布建的 38 座在中油的電池交換站，因合約到期，中油決定不再續約，將在 9 月底前停止服務，但 Gogoro 強調，在全台電池交換站將近 1400 站中，中油據點仍有數百個，而全年目標 1500 個站點仍然不變。

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電子支付大整合 LINE Pay、街口最快明年可互轉帳

為進一步衝刺國內行動支付，金管會擬修法開放電子支付帳戶之間可以互相轉帳，金管會表示，電子支付跟電子票證將合併成同一法規合併管理外，未來民眾的不同電子支付帳戶裡的資金可以互相轉帳，如街口支付帳戶跟 LinePay 一卡通帳戶可以互相轉帳，力拚本會期送進立法院審議，最快明年可上路。

傳張忠謀將再度出任 APEC 特使 府方：確定會對外公布

今年亞太經濟合作會議 (APEC) 將於 11 月 16 至 17 日在智利聖地牙哥登場，傳出台積電創辦人張忠謀將二度代表總統蔡英文參加，對此，總統府表示，目前正在規劃，一旦確定安排，就會向外界公布，若今年張忠謀再度擔任領袖代表，也將是他生涯第三度出任 APEC 特使。