IC設計旺季動能強 神盾、致新、杰力8月營收同創新高

IC 設計廠神盾 (6462-TW)、致新 (8081-TW)、杰力 (5299-TW) 同步公告 8 月合併營收，神盾 8 月營收 7.2 億元，月增 42.05%，年增 15.21%；致新 8 月營收 5.38 億元，月增 1.62%，年增 25.24%；杰力 8 月營收 1.57 億元，月增 2.49%，年增 18.96%，在旺季強勢帶動下，3 家 IC 設計廠 8 月營收皆創新高。

神盾累計前 8 月合併營收 45.17 億元，年增 7.23%。致新累計前 8 月合併營收 34.99 億元，年增 22.53%。杰力累計前 8 月合併營收 11.16 億元，年增 18.73%。

光學指紋辨識廠神盾第 3 季在三星多款新機訂單帶動下，加上開發中系客戶有成，出貨明顯增溫，下半年將逐季成長，第 4 季可望達全年營收高峰。

電源管理 IC 廠致新第 3 季在旺季效應發酵下，三大產線營運同步成長，營收可望季增 15%，達 17 億元。此外，致新第 3 季起認列類比科營收，在雙效應加持下，營收創下歷史新高。

MOSFET(金屬氧化物半導體電晶體) 廠杰力第 3 季營運穩健成長，主要受惠高階及中高階市場的擴張，除提高筆電的市占率，也為中長期營運提供動能，且有效降低 MOSFET 銷售單價下滑的衝擊，後市營運可期。