〈熱門股〉南亞科上調Q3出貨量 股價走強創13個月來新高

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 受惠第 3 季旺季效應顯現，8 月營收月增 14%，並上調第 3 季位元銷售量季增幅至 25%，獲外資連 6 買，激勵本周股價走勢強勁，一舉收復月線、季線，周五 (6 日) 終場以 77.1 元作收，創近 13 個月以來新高價，股價周漲幅 9.5%，且外資近 5 個交易日已大買逾 3.6 萬張。

南亞科 8 月營收 52.22 億元，受惠旺季需求增溫，銷售量月增 7-9%，帶動營收月增 14.12％，年減 36.57%，創近 9 個月高點；前 8 個月累計營收 336.11 億元，年減 43.78%。由於 DRAM 供需逐步平穩，南亞科上調本季位元銷售量季增幅度，由 14-16% 上調至逾 25%。

南亞科總經理李培瑛表示，第 3 季旺季效應顯現，且較原先預期稍微好一些，目前包括伺服器、PC、消費型電子終端產品及手機等 DRAM 應用領域，市場需求均相當不錯。

展望第 4 季，李培瑛指出，雖然第 3 季為傳統旺季，但目前看來，第 4 季需求還算好，盼能與第 3 季持平，對第 4 季營運樂觀看待。他並認為，第 4 季 DRAM 合約價有機會較第 3 季反彈走強。

南亞科第 2 季毛利率 34.9%，跌破 40% 大關，季減 5.8 個百分點，營益率 22.5%，季減 4.1 個百分點，雙率均寫 10 季低點。雖然銷售量季增 3 成，但受到 ASP 較上季衰退逾 1 成影響，稅後純益 27.49 億元，季減 23.3%，年減 75.5%，每股純益 0.9 元，稅後純益與 EPS 均為 11 季低點。