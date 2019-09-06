◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 綠悅-KY 元大美債20正2 元大中型100 本盟 昶和 東泥 元大台灣50正2 宏洲 富邦科技 智伸科 大統新創 天仁 嘉裕 元大電子 喬山 本盟 新紡 東華 元大台商50 劍麟 銘旺科 佳和 大魯閣 元大MSCI金融 精元 旭隼 怡華 立益 富邦摩台 建準 遠雄來 昶和 佳和 富邦發達 凌群 統領 大統新創 聯發 富邦金融 泰碩 威宏-KY 中宇 昶和 元大MSCI台灣 創意 泰昇-KY 程泰 本盟 永豐臺灣加權 世芯-KY 百達-KY 正道 富邦日本 茂林-KY 氣立 瑞利 國泰日經225 立積 台硝 正峰新 元大歐洲50 科嘉-KY 元禎 億泰 元大日經225 瀚宇博 毛寶 懷特 元大美元指數 柏承 日勝化 士紙 元大美元指數正2 百一 展宇 燁興 兆豐藍籌30反1 捷泰 華廣 千興 國泰股利精選30 互億 三福化 威致 元大S&P日圓反1 昇陽半導體 士紙 華豐 富邦歐洲 致新 高興昌 首利 FH彭博高收益債 新天地 東明-KY 麗正 FH彭博新興債 杜康-DR 六暉-KY 東訊 元大台灣高息低波 陽光能源-DR 震旦行 錸德 FH富時高息低波 慶豐富 隴華 倫飛 國泰RMB短期報酬 吉源-KY 銘旺科 虹光 富邦臺灣中小 鼎炫-KY 翔耀 威盛 新光內需收益 太空梭 浩鑫 FH美國金融股 奇鋐 國碩 新光中國政金綠債 聯德 銘旺科 新光ICE美國權值 泰碩 統懋 台新全球AI 玉晶光 翔耀 綠悅-KY 力銘 太空梭 宏洲 世芯-KY 兆勁 嘉裕 新至陞 麗臺 東華 銘鈺 吉祥全 大魯閣 穎漢 憶聲 立益 立積 科風 佳和 迎廣 力特 聯發 全國電 喬鼎 昶和 光聖 正達 本盟 昇陽半導體 晟鈦 正道 陞泰 聯德 瑞利 華友聯 同泰 正峰新 愛山林 新世紀 億泰 皇昌 誠研 懷特 遠雄來 誠創 士紙 夏都 嘉威 燁興 欣欣 聯合再生 千興 統領 力銘 威致 客思達-KY 亞太電 華豐 凱羿-KY 達能 首利 格威傳媒 太極 麗正 康師傅-DR 誠美材 東訊 神州-DR 奕智博 光磊 晨訊科-DR 慧友 錸德 友佳-DR 悠克 倫飛 一零四 友勁 虹光 欣天然 百一 威盛 新海 捷泰 浩鑫 秋雨 天瀚 國碩 欣高 迅杰 銘旺科 川飛 華上 統懋 鋼聯 光麗-KY 翔耀 必應 元晶 太空梭 科定 華冠 兆勁 基勝-KY 裕豐 麗臺 威宏-KY 寶徠 可成 政伸 皇昌 強茂 陽明 吉祥全 六福 憶聲 康師傅-DR 科風 聖馬丁-DR 力特 神州-DR 喬鼎 同方友友-DR 正達 晨訊科-DR 晟鈦 友佳-DR 聯德 陽光能源-DR 閎暉 精熙-DR 同泰 中福 新世紀 雷虎 誠研 中視 誠創 秋雨 嘉威 新利虹 聯合再生 國光生 力銘 亞太電 達能 新唐 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 富鼎 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 晶華 高雄銀 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生