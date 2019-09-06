新聞
0

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月06日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                17113         0    00672L 元大S&P原油正2        -22908         0  
3481   群創                   15313    -39256    0056   元大高股息             -8208    -40925  
00637L 元大滬深300正2         15170         0    2313   華通                   -2189      5413  
00632R 元大台灣50反1           9936         0    00654R 富邦印度反1            -1826         0  
00673R 元大S&P原油反1          6481         0    020000 富邦特選蘋果N          -1702         0  
2323   中環                    6376     32727    3037   欣興                   -1428      5971  
00708L 元大S&P黃金正2          5213         0    2317   鴻海                   -1163    -10073  
0050   元大台灣50              4899     18253    2002   中鋼                   -1054    -24198  
2330   台積電                  3180     14688    2834   臺企銀                  -982    -18387  
2449   京元電子                3038     -8652    00631L 元大台灣50正2           -942         0  
00738U 元大道瓊白銀            2598         0    1101   台泥                    -913    -15390  
2337   旺宏                    2358     -3294    1102   亞泥                    -904     -3182  
6116   彩晶                    2038      -455    00852L 國泰美國道瓊正2         -854         0  
5876   上海商銀                1906      4835    8046   南電                    -820     -4941  
00850  元大臺灣ESG永續         1885     42552    2618   長榮航                  -768     -2443  
2890   永豐金                  1824     -7068    00693U 華頓S&P黃豆             -766         0  
2892   第一金                  1804     -1037    006205 富邦上証                -649         0  
2303   聯電                    1692      8403    2520   冠德                    -645      1111  
3231   緯創                    1433     18162    2454   聯發科                  -548     -1609  
8150   南茂                    1417      7170    1216   統一                    -506     -4102  
2352   佳世達                  1378      5560    00830  國泰費城半導體          -498     -1135  
6285   啟碁                    1371        46    2329   華泰                    -442       151  
1605   華新                    1342      2111    1301   台塑                    -436     -4827  
00655L 國泰中國A50正2          1304         0    4915   致伸                    -380      -493  
2344   華邦電                  1281    -13268    00762  元大全球AI              -375     -1250  
00635U 元大S&P黃金             1269         0    2349   錸德                    -368     -1722  
2408   南亞科                  1245     10680    9946   三發地產                -366      -525  
2448   晶電                    1222      1195    00766L 台新MSCI中國正2         -365         0  
2409   友達                    1014    -11954    3016   嘉晶                    -364      -901  
2885   元大金                   901      5285    8028   昇陽半導體              -362     -2664  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞