〈銀行攻企業接班〉家族企業交棒平均市值縮水6成 最需三大金融服務搶救

華人家族企業中，從交棒前五年到交棒後三年，企業市值平均縮水六成，顯見企業接班規劃對未來發展的重要性。銀行近來大舉搶攻企業接班商機，玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行與遠見雜誌合作調查，台灣企業最希望銀行提供「家族傳承議題交流」等三大服務。

玉山銀行與遠見雜誌共同進行「2019 年企業接班傳承跨國大調查」，調查範圍橫跨台灣、歐洲、東南亞、中國大陸及韓國，調查結果彙整五大構面進行比較，分別為「傳承誠信與祖訓」、「承繼無形資產」、「凝聚家族與員工共識」、「企業發展共識」及「傳承接班進度」。

在金融方面，台灣企業最希望銀行提供的服務，前三名分別為「家族傳承議題交流」、「家族成員境內外資產配置服務」及「集團跨國金流服務」。

其中資產總額愈高、成立時間愈久的企業，「家族傳承議題交流」需求更趨明顯。資產總額 6 億元以上的企業，58.5% 希望銀行提供此服務；成立 50 年以上的企業，有 78.9% 希望獲得此服務。

接班問題已是台灣刻不容緩的挑戰。根據經濟部 2018 年底資料，全台有 37 萬家成立超過 20 年的中小企業，高達七成企業主已面臨傳承階段；台灣上市櫃公司也是 70% 為家族企業，占總市值六成。而華人家族企業中，從交棒前五年到交棒後三年，企業市值平均縮水六成，顯見企業接班規劃對未來發展的重要性。

玉山銀分析發現，台灣企業非常重視誠信與價值觀的傳承，並且對於客戶關係、公司與商品的歷史的重視度超過其他國家，代表台灣企業相當重視企業誠信以及與上下游供應鏈之間的信賴。此外，台灣企業對於傳承接班的急迫感也高於其他國家，企業傳承規劃迫在眉睫。

而家族企業最擔憂的就是「富不過三代」，玉山銀行財富管理事業處資深副總張綸宇表示，家族企業需要「先」培養家族價值觀的認同，「後」分配所有權、職務與財務，傳承價值觀才能讓財富永恆，相關規劃安排最好能考量到三代、五代之後，具備這樣的傳承思維，才有機會邁向百年企業。