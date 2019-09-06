台灣首例保險監理沙盒過關！國壽攜手易遊網推旅遊保險一站式服務

金管會今 (6) 日公佈，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽與易遊網合作的監理沙盒案正式通過，是台灣監理沙盒首創保險業案例，國壽將攜手易遊網，推旅遊保險一站式服務，最快今年 12 月上路。

以目前網路投保規定，民眾僅能在保險公司所設的網站投保旅平險，因此若想在旅遊網站購買行程時加保旅平險，用戶需經過不同平台間跳轉、重複註冊認證會員等近 10 道程序，整體使用體驗繁瑣。

看到這個使用痛點，國壽瞄準異業夥伴整合及客戶體驗優化，提前啟動 Open API 的服務架構規劃與開發，因而能以充分預備的執行力，爭取監理沙盒提案通過，此保險沙盒案的目的就是在於打造以客戶中心的旅平險投保場景。

國泰人壽數位發展部協理林佳穎表示，國人出國旅遊的熱度始終不減，且年輕的數位族群在踏入職場後旅遊頻率隨之飆高，造就了目前國壽網路投保每年約 6.4 萬件中，有 93% 為旅平險。國泰人壽分析，目前客戶投保旅平險的高峰仍落在連假前夕或是機場臨櫃投保，顯示線上通路與客戶的需求整合是可以優化的。

國泰人壽從客戶場景為出發點，攜手國內自由行服務平台首選 ezTravel 易遊網合作，達成旅遊一站式的服務體驗，將投保選項整合於行程規劃中，讓客戶在最具保險需求意識的當下就能夠被滿足，展現國泰人壽線上 / 線下全通路服務的完備性。

國壽與易遊網的保險監理沙盒實驗，讓用戶可直接在易遊網上使用已註冊的會員身分投保旅平險，僅需 4 道程序，歷時 1 分鐘，運用 Open API 串接大幅優化了客戶投保體驗，最快在今年 12 月以後，民眾就可以在易遊網上投保旅平險，在購買旅遊商品的同時滿足保險需求，讓保障自然覆蓋在民眾的網路消費情境。

在金融科技技術面，國泰人壽以微服務模式將投保流程拆分為多個模組，透過 Open API 將保險服務延伸至易遊網，並引進 API Management 平台進行維運管理。對於網路服務中最嚴謹的資安部分更是不敢輕忽，落實 5 大層級管理機制，包括網路安全機制、惡意軟體監控、裝置媒體控管、電子商務安全、及時監控機制，讓民眾可以安心在易遊網進行投保。